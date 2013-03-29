《热点透视》塞浦路斯实行资本管制简直是“一团糟”

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 王兴亚/梁睿雪

路透伦敦3月28日 - 塞浦路斯的资本管制简直是“一团糟”。如果这项阿根廷式的“小蓄栏(corralito)”管控措施真的能在七天内取消，那么造成的损害还是可控的。但这种想法似乎并不可信。延长管制期限或将造成贪腐大行其道，信心元气大伤，经济进一步受到打压，恐慌蔓延，最终迫使该国退出欧元区。

其他地方实施资本管制得出的教训是，一旦实施，很难取消。爱尔兰推出管控措施已经五年，现在依然在实行。在阿根廷，类似举措持续了一年时间。

毫无理由认为塞浦路斯这次将有很大不同。毕竟，这些限制措施(限定银行提现以及向海外转账额度)的出台是因为银行业者没有足够的资金来源。如果今天的流动性不充裕，人们为何应该相信一周、一个月甚至一年之内就会充足呢？

实施过程混乱也充分证明这些措施不大可能很快取消。早前泄露的草案并未提及限制每日提现额度；最终版本规定每人每天限提300欧元。草案中还说，旅行者每次出行海外可携带最多3,000欧元；最终的规定削减至1,000欧元。

塞浦路斯央行发言人曾表示，管制措施为期四天；而最终期限设定为七天，但央行自己发布的新闻稿甚至根本没有提到时间表。最终版本比草案管控更为严厉，可能表明流动性严重短缺。

管制内容同样自相矛盾，意味着措施将只会持续一周的说法就是谎言。措施规定每人“每月”信用卡海外花费不得超过5,000欧元；向出国留学生“每季度”汇款不得超过5,000欧元。如果整套措施假定仅持续一周，为何会有月度及季度限制呢？

欧盟执委会周四上午发表的支持声明也露出马脚。在表示应尽快恢复资本自由流动的同时，执委会还称将监控“延长”管制的必要性。

曾经有替代方案，现在依然有。塞浦路斯的银行现在是通过将无保障存款转换为股权来进行资本重组，欧洲央行本该明确表示其愿意提供无限量流动性。

这样做无疑存在一定难度，因为这些银行业者不具备现成的适当担保品。但欧央行可以放宽担保品规定，塞浦路斯央行也可以缩减紧急流动性援助的资产减记幅度。若对该国最大银行--塞浦路斯银行(Bank of Cyprus)的偿债能力仍存疑问，还可以进一步充实其资本。毕竟，关于多大比例的无保障存款转换为股权等细节尚未最后敲定。

欧央行这次为何没有掌控局势、适当发挥最后贷款人的作用，还是未解之谜。或许欧元集团主席迪塞尔布洛姆投下重磅炸弹，称塞浦路斯救助协议或将为处理其他银行危机设下范例后，欧洲央行忙于在别处救火而分身乏术。但是不管原因何在，欧洲央行的缺位或将引发极具破坏性的连锁反应。

资本管制本应防止银行挤兑的发生。但这好像不太可能。人们可能会在银行外排队取出能取的最多现金，第二天再来取，周而复始。

塞浦路斯人也会钻空子。他们甚至会贿赂银行和官员，以求获得通融。

新规允许跨境转账，只要是出于真实贸易目的。将由银行来对5,000欧元以内的转账进行审查。在流动性充足的情况下，5,000-200,000欧元以内的交易将由当局每天集中进行审核批准。高于200,000欧元则需由当局单个进行审批，当然，前提仍是流动性需充足。

与此同时，海关也要承担起确保个人离境时所携带现金不超过1,000欧元的任务。

一如路透本周早前的报导，就算在银行业关闭的情况下，上周仍有资金偷偷流出塞浦路斯银行。现在当银行部分恢复营业的时候，资金继续流出也不是什么怪事。

但大部分资金将仍然留在塞浦路斯及其银行内。如果不尽快解除限制，实际上相当于催生出一个并行货币。在塞浦路斯境内的欧元价值会低于境外的欧元。

可以想象，人们宁愿折价将陷在塞浦路斯境内的欧元兑换成境外的欧元。资金被困在银行账户里的贬值程度，应该会高于人们最终偷运出国变成硬通货所需的折价。

这种黑市折价将成为新的塞浦路斯货币汇率的雏形。如果真的不解除管制，塞浦路斯彻底退出欧元区、发行本国货币只是迟早的事。从该国对进口石油、电力和大量其它商品的依赖程度来看，通胀会飙升。但至少银行能够正常营业。

以上种种对塞浦路斯而言都是很可怕的事情。这也有可能波及到其它脆弱的欧元区国家。因此欧洲央行应该及早将局势拉回正轨。(完)

(译文审校 张荻)

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