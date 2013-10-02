《热点透视》美国正在加快美元脱离储备货币的进程

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik/Edward Hadas 编译 王冠中
路透伦敦10月1日 - 想像一下要是有个古怪的美国政府想要摧毁美元，可不是件容易的事。全世界都依赖美元作为外汇储备和记录用的货币，要转换到新的货币会非常复杂，而眼前也没有合适的选择。相关政策的建构需要很仔细。
第一步是要创造财政恐慌。这有点麻烦，因为美国政府公债公认为非常安全，所以每当投资人恐慌时，美债收益率就会下滑，即使那恐慌是美国所引起的。而这也是当前的情况。美国国会未能及时就预算达成协议，迫使美国政府关闭非关键的服务。而且还有举债上限协商的更大争斗即将登场。然而在这场风暴中，10年期美债收益率实际上却是下滑的。
持续明确的违约威胁或许能够推波助澜。一步一步地，不负责任的国会和极端的意识形态，将会侵蚀那些贸易顺差国家的信心，让他们削减持有的美元部位。
下一步是要让央行变得不可靠，不顾其他国家一意孤行。美国联邦储备委员会(美联储/FED)很可能会遵从命令。美联储在缩减量化宽松的决定上态度反覆，给人犹豫不决的观感，而印钞刺激全球资产市场的政策，根本就是“我们的货币、你们的问题”(Our currency, your problem)的翻版。这句话是1971年美国财长John Connally的名言。
那已经是四十多年前的事，而美元现在看来更强健些。美国经常帐赤字庞大，而且货币政策更显自私，但仍能以较低的实质利率借贷。
事实上，要摧毁美元是很漫长的进程。尽管如此，美国正逐渐失去影响力，而新兴经济体则是日渐强大。美国在军事行动上失利，也打击了自身的影响力。就算欧元无法成为替代美元的货币，崛起中的中国最终可能激励各国创立新的全球货币--这是第二次世界大战后，许多现代货币体系创建者最初的梦想。
当然，美国政府目前并没有这类摧毁美元地位的政策。但美国人却在不自觉中加快了脱离储备货币地位的进程。(完)
(译文审校 于春红)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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