《热点透视》欧洲央行总裁德拉吉新年的三大挑战

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack

路透伦敦12月28日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的表态分量足够,让欧元区在2012年保持了完整.而2013年想使欧元区的脆弱现状得到巩固,他就需要拿行动说话了.德拉吉必需兑现购买公债的承诺、指导欧洲央行迈好银行监管者角色的最初几步,同时要展现出来,他能采取哪些行动来促进欧元区的经济增长.

德拉吉单凭"直接货币交易"的承诺--即对于背负高收益率(殖利率)的重负债国,可以无限量买进其公债--就做到了安抚市场.但也引发了一个问题:有了这个承诺,像西班牙这类国家申请新援助的压力就减轻了.可是,西班牙借款成本的下滑幅度还不够,仍对经济不利.德拉吉的任务是说服西班牙接受欧洲央行的干预.但即便这样,他也不能高枕无忧.他还必须确保西班牙在推进改革上不会拖拉.接下来的问题便是,如果购债计划大面积铺开,欧洲北部国家会有怎样的反应.

德拉吉的第二个挑战,是创立欧元区单一的银行监管机构.这个机构到2014年应该会就位,将在欧洲央行的整体权限下运作.这个监管机构不能屈从于国内的既得利益,并要做到能对问题防患于未然.德拉吉还必需能严格区分新的监管角色与欧洲央行的政策制定角色,并确保对于银行业体系的担忧不会影响到利率决定.他还要能保障这个监管角色的可信度,及其对于欧元区17国的国家性银行监管机构的职权.这个任务不轻松.