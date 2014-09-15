《热点透视》债券市场逼德拉吉动真格 可能打错如意算盘

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack
路透伦敦9月12日 - 债券市场正在逼着德拉吉动真格。欧元区风险资产价差走阔，达到上周这位欧洲央行总裁承诺要大规模购买银行债券时的水平。对苏格兰独立以及美国利率的担忧让情况变得错综复杂。不过，投资者似乎怀疑欧洲央行的决心。
购买有资产担保的证券(ABS)和有抵押债券，向银行业提供低成本流动性，欧洲央行这样的承诺是否能吓退通缩威胁？我们不得而知。但价值5,000亿欧元的购买计划会减少低风险银行债的供应，促使投资者去抢购公司债等风险较高的资产。这种“追逐高风险”的局面应该会压低整个欧元区的风险资产价差。
迄今为止，市场对此满不在乎。一项衡量高收益债风险的指标--Markit iTraxx Europe Crossover指数处在德拉吉上周宣布决定时的水平，相比他8月22日在杰克逊霍尔发表讲话时的水平变化不大。根据瑞银数据，以欧元计价公司债当中，BBB级债券和BB级的利差之比约为两倍，高于3月时的1.55倍，混合型债券和优先债券的利差之比达到历来高点2.2倍。
很难精确预测投资者会对投资组合进行什么程度的再平衡操作。随着欧洲央行购买资产的利差下降，投资者可能首先将资金投向欧盟二线国家发行的主权债。市场环境也会产生一些干扰。苏格兰独立公投使人重新担忧英国会退出欧盟。美国也会制造一些麻烦，如果升息可能对欧洲央行的政策产生反作用。投资者还在消化近期一系列发债交易。
然而，市场似乎还是觉得欧洲央行的承诺缺乏说服力。毕竟，央行上一次在2012年购买抵押债券的尝试并不成功。
这一次的赌注不同。2012年时购买抵押债券计划是为了应付主权债危机而使出的生硬手段。而现在，大规模资产购买显然是为了对抗低通胀。央行知道，如果三心两意，市场就会逼着自己去购买主权债，而这样做争议更大。因此，欧洲央行有充分的理由去积极买债。(完)
(编译 郑茵 审校 艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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