《热点透视》欧洲央行的下个挑战：低通胀之病

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 李春喜
路透伦敦3月31日 -低通胀和高负债这个全球经济病，正使欧元区痛苦不堪。前一个问题的存在，加剧了后一个问题，这让欧洲央行(ECB)非常头疼。
欧元区3月通胀率降至0.5%，为2009年以来最低，这距离ECB接近2%的目标水平相差很远。物价上涨放缓的部分原因可以归因于暂时性因素，此外南欧国家的物价和工资涨幅放慢也起到推波助澜的作用，如果在其他时候，对于南欧亟需恢复竞争力的国家而言，这是很有利的。
不过，欧元区整体通胀走势在下降，与全球多数地区一致。ECB预测今年该地区平均通胀率介于0.7-1.3%。由于德国通胀率仅为0.9%，(欧元区)对内竞争性贬值需要物价和实际工资下降。而这也是实际发生的状况。3月西班牙物价水平较上年同期下降0.2%。
物价停滞或下降虽然不一定具有灾难性的后果，但却放大了政府降低债务的困难。因为通胀率下降时，实质利率上涨，使本已沉重的政府债务负担加重。当税收减少、福利支出增加时，实质债务水平上升也增加了应对衰退的难度。
考虑到经济合作暨发展组织(OECD)预测2014年主权债务/国内生产总值(GDP)之比将攀升至110%，当前的物价走势令欧元区国家政府胆战心惊。
欧洲各国的政治考量也增加了应对这一挑战的难度。债务减记这一选择已经被排除。在ECB能采取措施向经济大量挹注流动性之前，必须先安抚好每一个成员国。
不过，ECB总裁德拉吉也并非完全没有权力，他已经向外界表明他能够守护欧元。既然已经不惜代价使欧元区避免分裂，他的下一个挑战是采取措施解决低通胀问题，这可能是量化宽松、负利率或一项新措施。(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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