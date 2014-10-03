《热点透视》欧洲央行续打安全牌，仅以替代版量化宽松充数

撰稿 Neil Unmack；编译 王丽鑫

路透伦敦10月2日 - 欧洲央行(ECB)购买主权债的机率看来似乎仍极其渺茫，所以市场或许只能将就接受替代版本。总裁德拉吉在10月2日对债券购买计划几乎没有作出具体承诺，也毫无暗示随后将购买主权债券，这让市场感到失望。不过购买民间资产的效果也可以很有威力。

欧元区通胀仍在下滑，最新的数据是消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升0.3%，加上经济停滞不前，这令欧洲央行采取更多行动的压力加大。央行已表示，希望通过向银行提供长期贷款，以及购买资产支持债券(ABS)和担保债权，把资产负债表扩大到2012年的水平。第一轮长期贷款注资的结果惨淡。本周投资者满心期待央行公布资产购买规模的具体细节，并暗示用量化宽松让资产负债表增加约1万亿(兆)欧元。

欧洲央行明确了资产购买的一些技术细节，像是未来将如何购买希腊和塞浦路斯垃圾级别资产，但其余内容不多。德拉吉甚至不认为资产负债表规模是一个政策目标。

现在就把民间资产购买计划贬为效果不彰，还言之过早。德拉吉暗示，担保债券购买计划将比以前力度更大。欧洲央行上一次仅购买了160亿欧元资产，就戛然而止。如果欧洲央行以高价大规模买进，那么担保债券投资者可能被迫买进其他资产。这些资金可能转向公司债、银行债，当然也可能流向主权债。

欧洲央行政策另一主角证券化债权，又是更大的豪赌。央行希望通过压低ABS高级系列的收益率(殖利率)，使银行能更容易出售级别较低、风险较高的债券，达到释放资本的目的。不过这需要监管部门放松证券化限制，而且也要投资者相信欧元区经济停滞不会导致违约风险上升。