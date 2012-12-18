《热点透视》德拉吉拥有AAA顶级权力要素组合

标题新闻：日本软银集团将向WeWork投资逾30亿美元--CNBC援引消息人士
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撰稿 Hugo Dixon; 编译 蔡美珍
路透伦敦12月17日 - 谁是欧洲最有权力的男人?如果把这个问题改成谁是欧洲最有权力的人,答案很可能是德国总理梅克尔.但故意针对男性,就排除了梅克尔,只剩下欧洲央行总裁德拉吉.
当然,这个答案是有争议空间的.像是要如何拿经济层面的力量,与宗教的力量相比较?有可能把德拉吉和教宗放在同一个天秤上来比较高低吗?
我们最好从了解权力的意涵着手.英国哲学家罗素(Bertrand Russell)说过,权力就是产生预期效果.但顶尖现代权力论学者、纽约大学哲学系教授Steven Lukes在上周的一篇专访中却指出,权力是能够以有意义的作法改变情势的能力.
Lukes的形容之所以吸引人,在于他用"有意义"这个词.罗素看的只是众人能不能随心所欲,而"有意义"的这个概念,让我们能够以这个角度来观察,那些权力阶层是不是以一种与我们切身相关的方式来影响事物.
这个角度让我们能够分出每个人的权力轻重程度.我们可以认定,在当前的欧洲,最重要的是引导走出目前的欧元危机,然而依此来决定权力排行榜.在我看来,这当然是有点主观.
确定这一点之后,我们再回头看看德拉吉,我从1990年代中期就认识他了.想了解为什么他这么有权力,应该想一下权力的三个P要素:地位(positon)、性格(personality)及关键时点(pivot points).拥有一个具备权威性的地位;性格方面是精明敏锐到足以将这份权威发挥到淋漓尽致;而且刚好遇上能够造成关键影响的历史时刻--这些要素都是构成权力的重要元素.德拉吉在这三个方面都拿到高分.
首先看他的地位.欧洲央行拥有为17个欧元区国家印钞的独家权力.德拉吉从去年11月上任以来,就利用这个权力发挥巨大效果.首先,欧洲央行为银行业提供1兆(万亿)欧元的低息三年期资金,协助避开一场银行危机.
然后今年7月,在危机正炽之时,德拉吉说出他的名言,要在欧洲央行职责范围内,"竭尽所能保住欧元,"他还加上一句,"相信我,这绝对足够."欧洲央行之后具体提出愿意无上限斥资买进主权债券.金融市场随后便平静下来.
欧洲央行的权力不是光来自于印钞的能力,还来自央行的独立性--它的独立性被列入马斯垂特条约受到保护.虽然央行总裁是由政治人物任命,但总裁拥有八年任期,而且一旦坐上这个位子,只有在不适任或严重行为不当的情况下,才会被撤换.不同于一国的总理总统,他不必面对选民.德拉吉的地位极为稳固,因为他还有七年任期,所以他绝对不是跛鸭.
但意大利出身的德拉吉,并不是只有这个强势地位的优势.他的性格特别适合善用权力.多年来,他不但在意大利的权力游戏斗争下存活,还从中发光发热.一部分是因为,就像一位西洋棋大师一样,德拉吉永远都会提前设想到后面的棋路.这让他充分掌握情势的变化动能,也掌握到其他要角可能会有的动作.
德拉吉同样非常重视公信力.他那套正统的央行论调,让德国人相信他完全不像来自南欧.如果他真的被看作是意大利人的话,他应该根本不会当上欧洲央行总裁.当初德拉吉获得任命时,德国画报甚至送他一顶普鲁士尖顶头盔,象征支持.
不过在德拉吉承诺愿意无限买进主权债券后,德国画报对他的态度也随之逆转.但重要的是,梅克尔并没有,梅克尔的认同虽然不是绝对必要,但她的支持让德拉吉获得珍贵的保护.
德拉吉的权力并不是只靠着地位和性格.他在关键时刻接任欧洲央行总裁,在这个关键时刻,印钞能力极为重要.在金融危机爆发时,能够提供流动性具有至高无上的重要性,如果是在战争时期,大概只有供应武器的能力比这更重要.
德拉吉深知历史关键时刻的重要性,并且运用他的地位及性格作出重大影响.因此,他在这个权力三要素的评等是AAA,足以睥睨像意大利总理蒙堤或法国总统奥朗德等人.
不过德拉吉应该避免得意忘形.欧元区许多地区正深陷经济衰退.如果没有重拾经济成长,这场危机有可能进入新的危急阶段,而他的权力将遭到严峻考验.(完) (译文审校 高琦)
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