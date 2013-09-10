《热点透视》欧洲央行需要厘清欧元区银行业坏账乱局

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 洪曦/李春喜/张铭钧

路透伦敦9月9日 - 欧元区银行业资本的问题有多大？欧洲银行业管理局(EBA)将在2014年第四次对欧元区各银行的资产负债表健康状况进行评估。与之前三次不同的是，这次行动可能会最终拨开萦绕于银行业坏账问题上的迷雾--这团迷雾是该地区银行业的最大问题之一。

在EBA启动压力测试前，欧洲央行(ECB)将在2014年第一季开展被称作“资产质量检视”的行动。该行动在评估欧元区银行业坏账方面需使用通用方法，这样才具有意义。随后EBA会采用欧洲央行的结论作为评估基础。

看看欧洲央行公布的银行业综合数据，就可以了解当前坏账结构需要彻底整顿的理由。每个欧元区成员国银行业的贷款和债券规模都是公开的，同样还有各国监管当局对坏账的看法以及由准备金覆盖的坏账比例。

理论上，这些数据应该能够让投资者自己先进行压力测试。假设每个欧元区成员国已披露资产的坏账从当前水平大幅提高50%，再假设银行可以收回50%的亏损，然后再与银行现有的准备金进行比较，进而计算出资金缺口。

根据这个原则，已经建立衰退缓冲准备的西班牙和希腊得分相对较高，准备金大概分别能弥补84%和64%的潜在亏损。两国银行业资金缺口均仅为120亿欧元。而德国和意大利的问题似乎更严重一些。在同样的情景下，它们分别需要筹集360亿和1,310亿欧元，才能支撑银行业。

问题在于这些数据几乎必然不准确。一个原因在于，数据未考虑到未来的获利和现有的资本缓冲。当前的资本缓冲较2008年时高两倍；另一个原因在于，数据是基于粗略的平均亏损率，而不是针对各成员国不同资产类别的具体预估。

不过，真正的问题还在于坏账数据本身。欧元区17个成员国的监管机构对于贷款违约有17种不同的定义。它不仅令准备金情况缺乏可信度，也意味着对不良贷款进行的压力测试是不准确的，因为基数本身就具有误导性。

德国和意大利测试结果的差异就很能说明问题。表面看来，德国银行资产的质量似乎要好得多，截至2012年，5.6万亿(兆)欧元债务工具和贷款总额中不良贷款率仅为1.7%。意大利的状况看起来要差很多，3.4万亿欧元债券和贷款资产的不良贷款率为10.9%。

然而利用这些数据有如拿苹果和水梨作比较。意大利监管机构希望银行揭露所有附带放宽条件以协助贷款人的贷款，而这些“重组后的贷款”必须列入不良贷款。另一方面，德国银行体系中，重组后的贷款不会被揭露，更不用说被列入不良贷款了。意大利银行业者同时也得将那些曾经错过还款的贷款人分类在违约项下，德国银行业者就不用这么做。

更有甚者，意大利央行要求公布的坏帐必须扣除担保品价值，而德国银行业者则不必如此。德意志银行指出，若意大利银行业者可以用同样的方式降低不良贷款，则其不良贷款的平均覆盖比率将从41%跳升至89%。

若将法规加以调和，可能意味着像意大利这样拥有严格银行业监管的国家，其坏帐水平将会向下修正。而有着较宽松监管规定的德国则可能得要采行更为完整的坏帐规定。若调和后的规定在欧洲银行业管理局(EBA)进行压力测试前采行，则各国银行体系所需要的资金可能与当前欧洲央行数据所暗示的数额大相迳庭。

可能也正是因为这个原因，部分官员已经开始报告称不良贷款标准定义可能不会纳入强制规定。若果真这么做，将让德国银行不用受到得筹措巨额资本的噩耗袭击。而这也当然会使得EBA的测试毫无公信力可言，同时也让倡议多时的欧洲银行业联盟有了一个不好的开始。欧洲央行得要好好思考如克服即将面临的政治挑战。(完)

(译文审校 徐文焰)

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