《热点透视》即使欧洲央行再次流动性大放送 也无法皆大欢喜

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack 编译 蔡美珍
路透伦敦10月17日 - 在2011年底及2012年的欧洲危机时，欧洲央行向欧元区银行业者提供了逾1万亿欧元的三年期贷款。现在又盛传央行将再度挹注流动性。但需要这样做的理由、时机、以及以何种形式挹注，则是众说纷纭。
这些传闻其来有自。随着先前的旧贷款即将到期，各家银行向欧洲央行偿还，然后在货币市场融资。这会推高欧元区的利率，拖累脆弱的经济复苏。超额流动性水位在2012年3月时有近8,000亿欧元，现已下降到只略高于2,000亿欧元。随着超额流动性缩减，市场波动加剧，1,000亿欧元可能成为引发风暴的临界点。
如果欧洲央行推出类似2011年及2012年的“长期再融资操作(LTRO)”，也不太可能有当年的震撼效果。新措施的时间长度和规模不需要像当年一样。况且，明年的“资产品质审查”及压力测试，应该是为了表明银行不需要央行的融资。要解决流动性下降问题，还有一些更简单的方法，像是降低准备金水位。
另外一个方法是普降甘霖：针对苦缺信贷的借款户推出措施，像是南欧小型企业。这将解决欧元区借贷利率分化的问题，同时解决有关银行业者将LTRO资金用来炒作公债的批评声浪。这个措施可能需要长天期，以配合新贷款长度。但缺点在于，由于压力测试即将到来，体质较差的银行可能不会放贷出去。
欧洲央行可能也会希望利用流动性这项利器，协助强化央行的“前瞻性指引”，也就是央行为了抵抗美国利率上扬的影响，而开始使用的沟通工具。如此一来，可能需要一次固定利率、规模很大的流动性挹注；对于希望保持模糊性的欧洲央行而言，这将是一次大胆行动，而如果再度用来购买主权债，也将是一次引发争议的行动。
无论欧洲央行怎么做，都会面临权衡时机、结构及抵押品的棘手问题。也难怪欧洲央行总裁德拉吉三缄其口。他可能是希望，随着经济缓慢复苏，不必再回到危机时期紧急干预的日子。(完)
(译文审校 杜明霞)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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