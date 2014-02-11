《热点透视》欧洲央行拉长经济预估区间是拿公信力开玩笑

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 石冠兰
路透伦敦2月10日 -欧洲央行计划将经济预估的时间范围拉长一年。在当前外界抨击欧洲央行毫无动作的情况下，这或有助于支持央行的决定，及方便暗示央行意图。然而这却是在玩火，是在拿欧洲央行的公信力开玩笑，因为犯错误的可能性随着时间延长而加大。
自3月起，欧洲央行将公布未来两年的经济预估，而不是像现在这样只公布未来一年的预估。对于一个自豪不会因为数据表现而躁然反应的央行而言，拉长预估区间似乎很合理。目前欧元区通胀率比起欧洲央行的目标--略低于2%，还不及一半水准。根据欧洲央行最新预估，2015年通胀率仅会升至1.3%。如果通胀率预计在2016年继续升高，那么央行政策毫无动作就比较容易合理化。同样，如果通胀率预计保持过低水位，甚至进一步下滑，就可以有充足理由采取较激进举措。以此外推，修正预估值可以引导市场、企业和一般家庭了解货币政策前景方向。
问题在于，展望时间线拉得越长，预估就越不可靠。因此这些预估值可能沦为一堆只是在合理解释央行政策的数据，不论政策是什么。这不乏前例。多年来，英国央行的核心设想都是能够实现通胀率2%的目标。而多年来，结果都证明并没有实现。但是为了即使在通胀率高于目标的时候，仍然能够有理由实施量化宽松，这似乎也没那么要紧了。
诚然，英国央行的不良纪录，并没有演变成民众的通胀预期螺旋式上升。然而，英国央行也付出了代价。金融市场现在对英国央行预测值的信任有限，不论是通胀率还是失业率预估。这使得英国央行更加难以引导交易商的预期和市场利率。
预估充其量只是猜测未来的可能发展局面，不应被用来充当护航货币政策决议的宣传工具。(完)
(译文审校 蔡美珍)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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