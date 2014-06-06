《热点透视》德拉吉的“智能炸弹”威力不小 可惜扔晚了

路透伦敦6月5日 （撰稿 Neil Unmack； 编译 郑茵） - 德拉吉的一系列政策终于还是出台了，之前将近两年的时间里，欧洲央行几乎无所作为。长期以来央行守护着低通胀和迟滞的经济复苏，自2012年8月以来再无重大政策推出。5月通胀数据不佳，再加上经济成长和通胀预估下修，最终逼着央行出手了。

和一些人预期的不同，央行并没有亮出购买民间资产的火箭炮，而是摆出一连串精确制导武器，其效果也各不相同。隔夜存款利率降至负值，可以拉低货币市场利率，此前还没有哪个主要央行这样冒险一试。但主要再融资利率调降10个基点，效果恐怕有限。停止购债冲销操作的决定可以增加市场流动性，但随着债券的到期，其作用也将下降。

如果银行增加放贷，欧洲央行还将为银行提供四年期固定利率资金。这就是听上去稀奇古怪、但或许威力巨大的定向长期再融资操作(TLTRO)。其目标是鼓励银行向小企业放贷，并同时压低中期利率。根据热点透视(Breakingviews)估算，如果利率定在25个基点，TLTRO甚至能使南欧实力较强的银行把融资成本最多降低1个百分点，这对于一个超过4,000亿欧元的计划来说是规模相当大的补贴。银行必须增加多少放贷尚不清楚：如果放贷达不到基准要求，欧洲央行会要求他们归还这笔资金，但基准是多少还不得而知。

没有拿出来的武器就是大规模民间资产购买计划(公共资产是禁止购买的)。德拉吉表示，欧洲央行将加大努力，活络小企业贷款支持债券的证券化市场。但为了达到这一目标，需要改革银行和保险资本规定，还必须让贷款数据更加透明，更加方便获取。其中的潜台词就是，资产购买还早着呢，现在要TLTRO唱主角。对此，市场显得不以为然：欧元在6月5日欧洲央行声明公布之初引发的跌势，迅速遭到扳回。

德拉吉的前路不轻松。如果全球经济复苏步伐踉跄，其它央行可能变得更为激进。而且，即便是宽松货币政策也解决不了欧洲的实质性问题：高失业率、经济改革不均衡以及过于僵化的财政政策。欧洲央行预期整体欧元区2016年赤字与国内生产总值(GDP)之比为1.9%。对于一个陷于动荡的经济体来说，这样的水平有点荒唐搞笑。德拉吉正在以有限的手段应对一场下滑，尽力争取最好的结果。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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