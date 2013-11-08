《热点透视》德拉吉打出了最后一张常规牌

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 石冠兰

路透伦敦11月7日 -德拉吉的常规牌就要用光了。这位欧洲央行总裁11月7日宣布降息，比市场预期的提早了一个月时间。主要政策利率从0.5%降到了0.25%。在意外情绪渐渐平复后，经济的判决将开始展开。

之所以认为这是意外之举，是因为欧洲央行有很好的理由可以等到12月再降息。欧元区在缓慢摆脱衰退，信用在放松，消费者信心在升高。但现在采取行动也是有好理由的，最明显的要属通胀率水平低下且在继续降低，10月欧元区通胀率仅为0.7%。

现在降息有助于德拉吉保持领先市场一步的位置，这是他2011年担任欧洲央行总裁以来的突出特征。去年，他誓言买入疲弱的主权公债，勉力终结了欧元区危机。这次他和管委会多数成员可能担心经过一个月的等待，可能使得该央行陷于被动。这一行动显示出其在坚定信守“前瞻性指引”的承诺。

这并不会带来经济奇迹。尽管可能导致借款和支出小幅增加，通缩发生的可能性降低。然而，这也并非毫无风险。如果判断有必要实施更多货币刺激举措，那么欧洲央行可选的适宜政策将寥寥无几。

明年极有可能不会风平浪静。如果美国复苏势头发力，债券收益率会走高，从而为全球经济带来挑战。而且，一旦资产质量测试和压力测试发现过多问题，那么欧元区银行业可能控制放贷。

德拉吉也不会别无选项。可启用的选项包括资产购买、降息至零水位之下、或者向银行注入极为低廉的流动性。不过这些都无法确保奏效，而且在没有形成政治联盟的欧元区，这些都将是争议重重的。

欧洲央行必须寄望现在的先发制人意味着日后不必面对那些艰难选择。然而这可能有些乐观了。(完)

(译文审校 高琦)

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