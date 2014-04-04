《热点透视》欧洲央行总裁德拉吉不落俗套 挑明量化宽松选项

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 戴素萍

路透伦敦4月3日 -量化宽松在欧洲不再是个禁忌字眼。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发出最强烈的暗示，即“非常规”举措列入议程。但欧洲央行光说不做，或许已失去了惊喜的成份。

五年前，上一任的欧洲央行总裁特里谢主导购入银行债券，同时坚持那不是量化宽松。如今量化宽松已经在台面上。至少欧洲央行希望市场相信会有量化宽松，即使它并没有任何动作。据称欧洲央行管理委员会已一致同意承诺，如果通胀过低过久，其将采取非常规举措。德国央行总裁魏德曼等鹰派人士至少原则上也这么同意。

该目标再明显不过了。债务负担沉重且经济调整过程充满苦楚，欧元区在当前年通胀率0.5%的情况下经济复苏蹒跚。低通胀的情况持续愈久，投资者和消费者就愈有可能认为通胀会更长时间保持在低位或更低水准。德拉吉的言论也暗示，会采取行动的另一个理由是强势欧元。欧洲央行希望通货再膨胀，但欧元走强导致事与愿违。

那么为什么还在等？欧洲央行似乎不知道该买进何种资产。目前似乎考虑买进小型企业贷款组成的资产担保债券，理论上这可以让银行转嫁风险并扩大放款。然这类证券市场规模非常小，即使德拉吉试着要为这块市场注入生命力，但要茁壮还要一段时间。看来欧洲央行宁可等待，直到银行通过欧元区准备进行的压力测试。

市场有可能会认为德拉吉在拖延时间。对周四采取行动的预期已经很低。当德拉吉让市场措手不及时曾造成强大的影响力，就像在2012年8月发表着名的“欧元就像大黄蜂”演说时的情况。例如这次他本可以把存款利率降至零以下，增加他话语的影响力。如果通胀没有回升，他被迫在未来数月采取行动，就需要更加的努力。(完)

(编译 戴素萍 审校 张荻)

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