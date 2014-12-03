《热点透视》欧洲央行应可轻松管控量化宽松的主权风险

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 洪曦

路透伦敦12月2日 - 欧洲央行并不需要为手中持有的主权公债捏一把汗。批评人士表示，欧洲央行的主权公债购买计划恐怕得承担高风险国家曝险，是一种变相的财政转移支付。这个论点看似很有道理。但是结合欧洲央行的目标来判断，央行分布在欧元区二线国家的风险敞口或将低于2013年水平。

量化宽松所遭遇的两大批评，一是担心会造成通货膨胀，二是可能减少政府改革压力，但欧洲经济停滞削弱了这两大论点。然而关于量化宽松可能造成亏损的论点要加以打消并不容易，因为人们只能推测欧洲央行将购买多少债务。ECB希望将资产负债表扩充到3兆(万亿)欧元，抑或是较当前规模增加1兆欧元。然而，由于原先注入的流动性和购买的资产行将到期，ECB实际上需要扩大购买1.5兆欧元的资产。

欧洲央行希望透过四年期贷款、以及购买有担保债券或有资产担保的证券(ABS)来实现目标。但眼下看来，似乎企业债和政府公债也需要纳入到购买范围里。借助加拿大皇家银行分析师预估，假设四年期贷款发放总量在7,000亿欧元，购买政府和民间债券总规模最高或许达到8,000亿欧元。

要想知道政府公债的购买比重，需要费一点功夫。欧洲央行可以从1.6兆欧元的担保债券、资产担保债券和高质量企业债中作出选择。假设为了避免扭曲价格，担保债券、资产担保债券和高质量企业债的购买数额限定在总市场份额的五分之一。这意味着政府公债的购买数量或在4,800亿欧元。

听起来，购买数额似乎要比欧洲央行950亿的资本金和储备金高出许多。不过风险并没有表面看起来那么高，因为购债将遵循欧洲央行所有权内容。希腊、意大利和葡萄牙等高负债国的债券发行规模分别在140亿、840亿和120亿欧元，低于2010-2012年危机期间的购买规模。例如2013年2月时，欧洲央行持有1,020亿欧元意大利公债。这部分债券眼下行将到期，所以欧洲央行的曝险可能不会增加太多。

上述数字应该可以安抚担忧量化宽松政策面临主权债务风险的人群。然而不幸的是，这些数字亦暗示购债对于疲弱国家所能发挥的作用可能更为有限。疲弱国家的低通胀和高主权风险溢价推高了债务实际成本。一如既往，欧元区的货币政策仍将得经历一番妥协。(完)

(编译 洪曦; 审校 张明钧)

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