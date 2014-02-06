《热点透视》欧洲央行应考虑实施量化宽松 规避通缩风险

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Hugo Dixon；编译 洪曦
路透伦敦2月5日 -欧洲央行(ECB)需要开始更加严肃地面对通货紧缩的风险了。欧洲央行管理委员会本周召开会议时，通缩议题应是重中之重。
在欧洲央行看来，目前并无通货紧缩的风险。的确，超过一年以来，通胀率一直在接近但低于2%的水平上运行。1月通胀率初值仅为0.7%。但是这还是代表着价格上涨--而非通货紧缩表现出的价格下滑。
欧洲央行预计至少在接下来的两年时间里，通胀率都将低于目标水准，这同样也是不争的事实。但是ECB并不认为欧元区会重演类似日本经历的20年通缩恶梦。
对此，欧洲央行总裁德拉吉在上个月给出了四个理由加以说明。首先，ECB在早期就果断采取了行动。其次，欧元区银行业以及企业资产负债表的状态，要好于1990年代的日本。第三，欧洲央行正在推动严格的压力测试，从而清理银行资产负债表。最后，中期通胀预期(特别是未来五年)依然稳固地控制于目标水平。
德拉吉的这些理由是需要条件的。首先，尽管欧洲央行还算快地出手降息，但是迄今为止，该央行拒绝开展量化宽松行动，而后者是应对通缩的最有效工具。
第二，即使欧元区企业的资产负债表好于当年的日本企业，但政府的资产负债表并非如此。在低通胀的环境里，高债务就已经比较难管理，要是换作在通缩状态下，其难度可想而知。
第三，虽然欧元区终于开始尝试清理银行业的资产负债表，但是此前已经浪费了很多时间。另外，从短期来看，银行为了满足改善资本比率的要求，采取了进一步去杠杆化的行动--这对经济发展构成了新的拖累。
第四，中期通胀预期是否当真“稳定地”和目标水平保持一致，并不明朗。欧洲央行的理由源自债券价格和分析师调查。但是这些结论只是显示通胀预期位于目标水平，而不是控制在该水准，更不要提稳固地控制了。
风险在于，如果实际通胀率一个月接一个月地低于目标，通胀预期将失控。若真是如此，欧元区将会像作茧自缚般地滑向通缩漩涡--因为低通胀率将打击到支出和借贷意愿，从而进一步拖累经济活动和通胀。
值得担忧的情况是，到了那个时候，要想重新稳定预期会很难--尤其是因为欧洲央行失去了信誉。这是不要等到太晚再出手的有力理由--特别是考虑到当前失业率高企以及引发高通胀的风险很低。
然而，并不是说欧洲央行感到自满。例如，德拉吉上个月曾经表示：“我们目前并未看到通缩的迹象，但是，如果在较长时期内都存在低通胀，那么很明显我们需要特别注意潜在的下档风险。”他还说：“当我们有理由认定中期通胀预估恶化时，将会采取行动...我们已经准备好采取的一切可能的必要手段。”
在德拉吉发布这些言论后，两个事件提升了通货紧缩的风险。第一个是通胀率进一步下滑。这或许会让德拉吉感到意外，此前他将12月的0.8%通胀率称为“一次性”事件。
第二是新兴市场陷入困境，也让欧元区举步维艰。部分原因也许是土耳其、印度和中国等市场的放缓，加大了欧元区试图借助出口带动成长的难度。此外，还有可能是一些心理性要素影响到了经济较弱的欧元区国家：过去一个月，希腊公债收益率上涨了约一个百分点。
不过，主要的负面影响可能会随着汇价走强而降临。目前，欧元并不是逃离新兴市场避险的投资者的首选，美元才是。但欧元兑其他大部分货币依然上涨。想想希腊和塞浦路斯等以旅游业作为支柱的国家，将会面临土耳其这样一个强劲的竞争对手。
欧元升值不仅对于出口和经济成长是坏消息，它还会压低输入型通胀。
欧洲央行应对通缩风险的上策，就是大规模购买政府公债。这不仅会提振国内需求，还会让欧元贬值，扶助出口并抬高输入型通胀。
ECB不愿意出台量化宽松政策，主要是因为德国反对任何类似救助政府的行为。但是如果“量化宽松”以推进欧洲央行达到通胀目标为主旨，那么这个政策就不算出格。
欧洲央行可以通过购买欧元区全部成员国发行的债券来表明，其并非在救助二线国家。购买各国债券的比例可以按各国在央行缴纳资本的份额来设定。然后，欧洲央行还可额外多买一些德国公债，借此消除柏林方面的不满。
没有人会真的预期欧洲央行将在本周会议上公布这样激进的决定。但是，它应该记得太晚行动的后果。(完)
(编译 洪曦; 审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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