《热点透视》欧央行实施负利率弊大于利 但并非不可行

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 李春喜
路透伦敦11月25日 -欧洲央行(ECB)已经讨论过针对银行将资金存放在央行收费的问题。这将是一项激进的举措，通过实施负利率鼓励银行向实体经济提供贷款。但这样的政策应当小心对待。
由于欧元区的信贷需求仍然疲弱，这个做法可能有点本末倒置。即便负利率真的能刺激贷款，资金恐怕也不会流向急需融资的二线国家中小企业。
而该政策可能导致的一个可怕后果就是事与愿违。首先，为了弥补负利率带来的损失，银行在放贷时可能变得非常挑剔，甚至会提高风险较高借款人的利率，而后者恰恰是存在融资困难的群体。对于欧元区的借款人来说，信贷成本可能更高，或更难获得贷款。这还是在假定银行电脑系统能处理负利率的情况下。
虽然有这么多的缺陷，欧洲央行仍在讨论这个选项着实令人意外。不过此举也可能另有他意，尤其是如果存款利率如媒体报导暗示的那样，降至象征性的负0.1%的话。这一利率水平为市场利率设定底线，因此即便稍低于零，也表明了央行促进增长的决心，从而使借款成本保持在很低的水平。
这也很可能引发欧元下跌，其贸易加权指数已经接近两年高点。虽然欧洲央行未明显表现出打压欧元的意思，但欧元贬值将支持出口，并通过提高欧元计价进口商品的价格抗击通胀下降，从而扶助经济增长。
鉴于该举措实在是弊多利少，欧洲央行真的不应该草率行动。而且降息对市场行为的影响要大于对贷款的影响，因此最好与其他措施相结合以扶助对小企业的资金支持。此外，由于德国反对实施量化宽松，一点点负利率不失为发出有力信号的一个安全做法。(完)
(译文审校 徐文焰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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