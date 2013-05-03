《热点透视》欧洲央行谨慎有加 降息只降25基点

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿/Pierre Briancon/编译 白云
路透伦敦5月2日 - 欧洲央行无法取悦所有人。不管5月2日它做出了什么样的利率决定，都一定会有人指手画脚。就连市场普遍预期的小幅降息25基点至0.5%，都会让一些人觉得做得不够，而另一些人则觉得过了头。更让人意外的是，欧洲央行自己都无法统一意见，其管理委员会在该不该降息的问题上存在分歧。下滑的欧元区经济亟需央行做个决定，而央行却因为内部分歧过大做不出决定。
不过要为欧洲央行总裁德拉吉说句公道话，降息并不是该央行周四宣布的唯一决定。欧洲央行为支持欧元区金融体系，将继续提供不限量的固定利率流动性直到2014年7月。对于基于中小企业贷款的有资产担保证券(ABS)市场的形成，欧洲央行也在努力予以扶持。最后，德拉吉表示他已在技术层面做好准备，在必要情况下，对银行在央行的存款收取费用--相当于实施“负利率”，以此鼓励银行放贷。
这些举措也许能解释德拉吉为何坚称当前的货币政策一直称得上是“极度宽松”。在货币政策强硬派看来，也许是这样。可现实中，其他主要央行早就为消除经济疲势，采取了远远更加激进的措施。
德拉吉在拿欧洲央行的通胀率目标做挡箭牌。该央行的中期通胀率目标是“低于但接近2%”。目前通胀率降至1.2%，完全谈不上“接近2%”。总之，按照通胀率目标，欧洲央行应果断采取推高通胀的政策。
欧洲央行的决定没有获得一致通过，也让人看到一丝希望，说明管委会的部分委员似乎原本希望进行更大幅度的降息，比如降息50基点。但他们想赢得此决定还任重道远。管委会宁愿在抱着形势将好转的希望中继续等待。在这个问题上，想要1,900万名失业的欧洲人与23名谨慎观望原地不动的欧洲央行官员达成统一意见，估计不大可能。(完)
(译文审校 程琳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。