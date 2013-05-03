《热点透视》欧洲央行谨慎有加 降息只降25基点

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Pierre Briancon/编译 白云

路透伦敦5月2日 - 欧洲央行无法取悦所有人。不管5月2日它做出了什么样的利率决定，都一定会有人指手画脚。就连市场普遍预期的小幅降息25基点至0.5%，都会让一些人觉得做得不够，而另一些人则觉得过了头。更让人意外的是，欧洲央行自己都无法统一意见，其管理委员会在该不该降息的问题上存在分歧。下滑的欧元区经济亟需央行做个决定，而央行却因为内部分歧过大做不出决定。

不过要为欧洲央行总裁德拉吉说句公道话，降息并不是该央行周四宣布的唯一决定。欧洲央行为支持欧元区金融体系，将继续提供不限量的固定利率流动性直到2014年7月。对于基于中小企业贷款的有资产担保证券(ABS)市场的形成，欧洲央行也在努力予以扶持。最后，德拉吉表示他已在技术层面做好准备，在必要情况下，对银行在央行的存款收取费用--相当于实施“负利率”，以此鼓励银行放贷。

这些举措也许能解释德拉吉为何坚称当前的货币政策一直称得上是“极度宽松”。在货币政策强硬派看来，也许是这样。可现实中，其他主要央行早就为消除经济疲势，采取了远远更加激进的措施。

德拉吉在拿欧洲央行的通胀率目标做挡箭牌。该央行的中期通胀率目标是“低于但接近2%”。目前通胀率降至1.2%，完全谈不上“接近2%”。总之，按照通胀率目标，欧洲央行应果断采取推高通胀的政策。

欧洲央行的决定没有获得一致通过，也让人看到一丝希望，说明管委会的部分委员似乎原本希望进行更大幅度的降息，比如降息50基点。但他们想赢得此决定还任重道远。管委会宁愿在抱着形势将好转的希望中继续等待。在这个问题上，想要1,900万名失业的欧洲人与23名谨慎观望原地不动的欧洲央行官员达成统一意见，估计不大可能。(完)

(译文审校 程琳)

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