《热点透视》发达市场需求萎靡，使新兴经济体折翼难飞

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撰稿 Andy Mukherjee 编译 李春喜

路透新加坡9月11日 - 发达国家进口萎靡不振，对于给他们供应产品的新兴市场国家已经成为长期的拖累，甚至可能抑制这些出口国家的经济增长好几年。

2008年的金融危机打破了经济合作暨发展组织(OECD)国家持续近20年的进口增长趋势，此前的年均实质增长率都稳定在7%。如果增长能够持续，到现在经通胀调整的进口额应该达到12.8万亿(兆)美元。但目前实际仅为11.34万亿美元，较趋势水平低11%，相当于1.5万亿美元的缺口。如果剔除发达国家之间的贸易往来，新兴市场国家损失的出口额应为6,000亿美元。

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贸易迟滞对于发展中国家是个坏消息，特别是那些依赖不稳定的外国资本的国家。对这些国家而言，当全球资金成本上涨时，通过扩大国内信贷来对抗出口疲弱，将变得风险很高。

虽然所有发展中国家都需要美元支付进口货款，以及维持金融系统的正常运转，但像印度和印尼等国，需要向外资发售股票债券以获得美元，相较之下，中国等能够向全球出售商品赚取硬通货的国家，抵御全球金融冲击的能力更强。

依赖热钱可能导致投资者信心骤然流失。去年夏季，当美国联邦储备理事会(美联储/FED)首次暗示将缩减资产购买计划时，印度、印尼、巴西、南非和土耳其不得不面对资本危机。目前委内瑞拉面临“美元荒”的问题，通胀率为全球最高。

多数新兴市场国家已经从去年美联储的“缩减购债恐慌”中吸取教训。在不能扩大发达国家需求的情况下，他们采取了控制国内投资、消费和公共支出的措施。但这些措施减少了贸易伙伴的出口机会，导致新兴市场国家之间的贸易也停滞不前。

这种状况就变得非常麻烦。比较慎重的新兴市场国家，在发达国家的买需复苏、赚取硬通货资金变得相对容易之前，将尽可能避免强调扩张国内生产总值(GDP)。但这可能意味着要牺牲好几年的经济成长。(完)