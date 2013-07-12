《热点透视》新兴市场资金外逃，但发达市场也非避风港

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
撰稿 Ian Campbell 编译 隋芬
路透伦敦7月11日 - 新兴市场的资本过剩已演变为资本外逃。发达经济体的股市可能暂时从中受益。但这种转变只不过是从一种风险换成了另一种。
过去六个月间，对美国联邦储备理事会(美联储,FED)缩减量化宽松的预期全面打击了新兴市场资产。以摩根士丹利资本国际(MSCI)指数衡量的股市、美元计价的债券、俄罗斯卢布与印度卢比都下跌8%，巴西货币雷亚尔贬值10%。美联储推迟缩减政策刺激，也许能给新兴市场喘息之机。但走疲的大趋势似将不证自明。
有关新兴市场增速加快的想法正受到考验。国际货币基金组织(IMF)大幅削减对2013年俄罗斯、巴西、墨西哥和南非的经济增长预估，至全部低于3%，削减幅度达0.5个百分点或更多。而中国随着出口走疲与信贷收紧，增长预期也被适度调降。
政治压力在升高。巴西和土耳其出现近年来最严重的动荡，而两国政府会如何回应尚不明晰。土耳其央行在试图避免加息，但以消耗外汇储备来支撑里拉汇价的做法也许并不能换回稳定。随着经济成长放缓与融资难度加大，新兴市场挥霍浪费与管理不善等隐藏问题可能会暴露出来。
问题是发达市场也非避风港。美国经济温和复苏。但欧元区预计会构成拖累，可能连续第二年萎缩。IMF已将德国今年增速预估减半至0.3%。EuroStoxx 50绩优股指数 在过去一年里升高20%，目前的市盈率(本益比)是16倍--绝对不便宜。日本得益于激进的财政和货币宽松措施，经济增长大步加快，但2014年增速预估已被降至仅1.2%。美国市场似乎最值得押宝。但标准普尔500指数的市盈率是18倍，高于长期均值。债券收益率(殖利率)和融资成本升高也是一个威胁。
近几年来量化宽松所推动的趋势一直是，先把资产拉到极端水平，然后大举抛掉。发达市场的投资者可能很担心同样的陷阱正在等着他们。(完) (译文审校 艾茂林)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)