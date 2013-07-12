《热点透视》新兴市场资金外逃，但发达市场也非避风港

撰稿 Ian Campbell 编译 隋芬

路透伦敦7月11日 - 新兴市场的资本过剩已演变为资本外逃。发达经济体的股市可能暂时从中受益。但这种转变只不过是从一种风险换成了另一种。

过去六个月间，对美国联邦储备理事会(美联储,FED)缩减量化宽松的预期全面打击了新兴市场资产。以摩根士丹利资本国际(MSCI)指数衡量的股市、美元计价的债券、俄罗斯卢布与印度卢比都下跌8%，巴西货币雷亚尔贬值10%。美联储推迟缩减政策刺激，也许能给新兴市场喘息之机。但走疲的大趋势似将不证自明。

有关新兴市场增速加快的想法正受到考验。国际货币基金组织(IMF)大幅削减对2013年俄罗斯、巴西、墨西哥和南非的经济增长预估，至全部低于3%，削减幅度达0.5个百分点或更多。而中国随着出口走疲与信贷收紧，增长预期也被适度调降。

政治压力在升高。巴西和土耳其出现近年来最严重的动荡，而两国政府会如何回应尚不明晰。土耳其央行在试图避免加息，但以消耗外汇储备来支撑里拉汇价的做法也许并不能换回稳定。随着经济成长放缓与融资难度加大，新兴市场挥霍浪费与管理不善等隐藏问题可能会暴露出来。

问题是发达市场也非避风港。美国经济温和复苏。但欧元区预计会构成拖累，可能连续第二年萎缩。IMF已将德国今年增速预估减半至0.3%。EuroStoxx 50绩优股指数 在过去一年里升高20%，目前的市盈率(本益比)是16倍--绝对不便宜。日本得益于激进的财政和货币宽松措施，经济增长大步加快，但2014年增速预估已被降至仅1.2%。美国市场似乎最值得押宝。但标准普尔500指数的市盈率是18倍，高于长期均值。债券收益率(殖利率)和融资成本升高也是一个威胁。