《热点透视》新兴市场问题不断 劳动生产率下降惹心烦

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 张若琪
路透新加坡1月15日 - 又有一个原因会让投资人对新兴经济体皱起眉头：劳动生产率下降。
根据美国经济谘商会，今年发展中经济体每名劳工的产出将扩张3.6%。增速略快于2013年的3.3%，但远低于本世纪最初10年每年常态的5-7%增幅。
图表：发达国家和发展中经济体生产力差距缩小
劳动生产率增幅放缓，可能让薪资和国内消费踩刹车，削弱新兴经济体想减少对富裕国家支出依赖性的努力。那也有助说明，投资人为什么对这些昔日景气大好的市场转趋审慎。
诚然，发展中国家的表现仍胜过富裕国家。但其间的差距在缩小；这种差距也是投资人决定押注目标时的重要根据。据经济谘商会的预测，成熟经济体今年的单位劳工产出可望录得1.5%增幅，高于2013年0.9%的增幅。
拖累发展中国家的两大主因是印度和中国。今年印度的劳动生产率增幅料为2.7%，不到2007-2012年间每年平均6.4%增幅的一半。中国的情况比较好，预估今年增幅有6.7%，但仍远低于2007-2012年平均的9.6%。
中国要把过剩的农村劳动力导入持续扩大的“世界工厂”，空间较小。以举债带动的设备和基础建设扩张来提高产出的方式，也渐失动能。得靠技术创新才有望酝酿出新一波增长爆发。
印度方面，经济表现平淡乏味造成生产率陷入停滞。企业不再投资于固定资产，而力搏财政赤字的政府也没什么余钱改善劳工技能。
如果薪资增长快过生产率，那么即便劳工薪资仅小幅增加，都有引发薪资-物价螺旋式上升的危险。不过当前只有印度有通货膨胀的问题。新兴市场投资者要应付的问题已经够多，目前还不必担心通胀。(完)
(译文审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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