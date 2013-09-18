《热点透视》新兴市场的外债还算不上是定时炸弹

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 郑茵
路透新加坡9月18日 - 新兴市场欠着5.8万亿美元的外债，但资本突然外流对它们的威胁程度要远远小于20年前。
5.8万亿美元的债务不算小，相当于这些国家合计国内生产总值(GDP)的约20%。此外，根据国际清算银行(BIS)近期公布的数据，外债规模在四年间就增长了48%。一些投资者担心1990年代的国际收支危机重演，当时外资银行一股脑涌进墨西哥和东南亚国家，然后又匆忙撤离。
但这一次情况也许不同，并不仅仅因为新兴市场现在坐拥7.5万亿美元的外汇储备。虽然美国利率上升再次令新兴市场货币承压，但国际性银行不大可能怀着以前那样的恶意来让融资压力情况恶化。因为这些银行有40%的风险敞口是在发展中国家--相当于3.45万亿美元，都是它们的海外部门发放出去的以本币计价的贷款。而在1997年亚洲金融危机之前，这个比率还不到20%。
即便是在国际银行当中，本币贷款的情况也要比以其它货币计价的债务更为稳定。在截止1999年6月的两年当中，美国、英国、德国、法国、瑞士和日本的银行发放给新兴亚洲经济体的外币贷款下降了24%。同期这些银行在亚洲开展的本币贷款业务增长1.4%。再往近一点说，同样是这些海外银行，2008年危机后的那两年，对东欧的外币贷款下降了30%，而本币贷款的降幅还不到一半。
在新兴市场借取外币债务的另一个途经--债市，包括政府在内的借款人也越来越偏好以本币举债。
而在考虑风险蔓延的问题时，放贷银行是哪个国家的并不比他们的钞票是什么颜色更重要。只要新兴市场外债的计价货币是他们自己央行能够自由印制的，也就不大可能爆发一场让人元气大伤的危机。(完)
(译文审校 李婷仪)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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