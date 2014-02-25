《热点透视》新兴市场健身计划：注意饮食、加强锻炼、辅之药丸

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 石冠兰

路透新加坡2月25日 -新兴市场在健康问题上一直自欺欺人。在来自国际货币基金组织(IMF)的医生对他们进行重症监护之前，多数新兴国家都否认他们对热钱上瘾。一些国家甚至在关键的健康评分上弄虚作假，讳疾忌医，比如阿根廷。而印度得知可能信用评级遭调降后，自称感到很震惊。

但仅凭否认并不能治病。被迫直面资本外逃、资产价格下降以及货币骤贬等问题，往往得进行一场痛苦的救命手术。然而新兴市场需要的却是，在仍处于良好健康体质的时候，便开始实施健康计划，来时时提醒自己的责任。

新兴市场当局可以把这份健康指南(link.reuters.com/kum76v)贴在冰箱门上。这份清单把决策者的职责细分为五个分项：货币、财政、谨慎、生产率和汇率相关政策等。前三项可视作饮食注意事项，第四项为锻炼项目，而汇率政策则是药丸了。

饮食选项相对直观：在经济增长速度超过潜能时，收紧财政政策有助益。升息可以控制通胀。如果地产价格开始膨胀，或者信用增速呈爆炸性增长，那么决策者必须护卫金融系统。提高贷款与价格比例，或者上调银行资本标准，这些有针对性的审慎举措都是容易实施的。有时难免也要采取相当于饥饿节食的资本控制。

对新兴市场而言，最好的锻炼就是为提高生产率而不断努力。不过，懒惰的决策者却往往不愿意踏上跑步机。他们对于资本大规模涌入的第一个反应是汇率干预。药物各有对症。增加美元储备有助于防止投机性货币抛盘。但央行买入美元抛出本币，会造成国内流动性激增。

将过剩流动性导出是至关重要的。宽松货币，就像垃圾食品一样，会在不应该的地方堆积起来。一段时间内，投资者会以为他们的财富在强健的经济体质中运作。然而，终于有一天，松弛的肌肉会显露无疑。到那时，除了手术别无选择。(完)

(译文审校 田建华)

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