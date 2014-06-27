《热点透视》新兴市场股票估值低廉 或可适时进场捡便宜

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cole；编译 龚芳
路透伦敦6月27日 - 最好趁便宜的时候买进投资性资产。这话听来虽像老生常谈，但对投资新兴市场可谓相当管用。MSCI明晟新兴市场股票目前在略低于预估市盈率11倍交投，较伦敦、纽约及东京等地上市股票折价达28%。
这的确是非常大的差距。不过今年2月时折价幅度曾扩大至33%，汤森路透Datastream数据显示，2005年才出现过这么大的差距。然而，以前有过更大的差距。在1990年代，亚洲风暴来袭，而网路热潮推高西方国家股票之际，折价幅度曾经超过50%。
估值存在差异并不令人意外。新兴国家企业较易受到政治及汇率风险的冲击，而且根据公众股东利益进行管理的可能性也较低。新兴市场经济成长步伐亦在放缓：世界银行预估新兴市场国内生产总值(GDP)今年成长率不到5%。
即便如此，Starmine数据显示，新兴市场企业长期获利成长状况会跟发达市场一样好。未来五到10年间，新兴及发达市场企业获利的年复合成长率均预计在8%左右。
而新兴市场也愈来愈难一概而论。在涵盖23个国家或地区的MSCI新兴市场指数当中，权值最重的中国及韩国异同之处都相当大，而台湾、巴西及南非亦鲜见明显的雷同之处。
该指数亦掩盖了各地股市估值之间的巨大差异。台湾及南非股票在市盈率15倍左右交易。据Starmine资料，全球第二大经济体--中国股票的预估市盈率只有8倍，反映投资者对其未来经济成长存在很大的问号。倘若这些风险消退，则这些股票可望展开惊人的涨幅。而更像是发达市场的韩国，目前的预估市盈率为9倍，看来非常物美价廉。
整体而言，现在看来不失为建立新兴市场仓位的大好时机。(完)
(译文审校 张涛)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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