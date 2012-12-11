《热点透视》欧盟银行业联盟的是与非

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 兰秀娟/戴素萍

路透伦敦12月10日 - 欧元区需要银行业联盟来化解危机,已经成为共识.但这是错的,不仅是因为除了对欧元区6,000家银行推行一体化监管框架外,还有其他选项,而且还因为监管权力集中化将破坏国家主权.

今年早些时候,欧元看似将瓦解之际,"创设银行业联盟"变成了一个战斗口号.那些倡导建立统一的银行业监管机构的人们称,这么做将打破把受困银行与受困政府捆绑在一起的"恶性循环".欧盟各成员国政府本周将继续尝试就设立统一监管机构寻求共识,这也是建立银行业联盟的第一阶段.

这一恶性循环由两部分组成:一方面,当银行破产时,其政府予以援救,加重了自身的债务负担;另一方面,当一国政府变得负债过高时,该国银行通常会是主要债主,因此银行便被卷入了主权债务的漩涡.

全面的银行业联盟将打破上述循环的第一部分.该联盟包括一项集中对受困银行进行资本重组,或者关闭的机制,以及一项统一的泛欧元区存款担保机制.由此,应对银行业危机的成本将由整个欧元区,而不是一国政府来承担.

但该循环的另一部分--受困成员国政府牵连银行,就不能通过这种方式来解决了.这一点非常堪忧.根据Bruegel智库,过去五年间,二线国家的银行向本国政府提供的贷款规模增长了一倍,至7,000亿欧元.

当前正在讨论的方案甚至也没有解决上述循环的第一部分.政界人士仅仅关注于监管.尽管6月各成员国领导人确实有达成共识,允许欧元区对银行直接进行资本重组,但随后德国坚持认为,这将不适用于"遗留"资产,意味着该承诺对西班牙、爱尔兰和希腊这些目前身陷银行业危机的国家没有助益.与此同时,有关建立统一的存款担保机制的想法也已被搁置.

此外,统一的监管机构应如何运转,目前也无共识.德国不愿其储蓄银行被纳入到这一统一监管体制之下,而其他成员国认为这不公平.德国亦担心,将接掌监管大权的欧洲央行可能会偏离对抗通胀的主要职责,例如若央行认为阻止银行业危机的最佳方式是人为压低利率,就可能助长通胀.

此外,要满足非欧元区的欧盟国家的利益也有困难.一些国家,像是波兰,可能希望加入银行联盟,但抱怨它们在欧洲央行没有任何的发言权.另一方面,英国则不想要加入银行联盟,但想要保住伦敦的金融中心地位.欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚上周对金融时报表示,欧元区的金融中枢"没道理"在非欧元区的英国.这加剧了英国方面的担忧.

想要打破恶性循环有替代办法.首先,应该要求银行业通过募股和发债筹集更多资本,来吸纳损失.如果银行风险加权资产有15-20%的资本缓冲(相当于新规范要求的股本资本缓冲的两倍左右),那么政府抒困银行业的风险就会降低.欧盟执委会已经有了这样的概念,但还没有把缓冲予以量化.它应该要这么做.

其二,应该要求银行分散其政府债券的部位.希腊银行主要持有希腊债券,及西班牙银行大都持有西班牙债券的情况,应该要改成银行同时持有欧元区各国债券的组合.这可以让银行比较不容易受到各国过度负债政府的波及.

在这两个机制到位的情况下,监管、存款保险及"清算(亦即受困银行有序破产)",就可以留给各国当局处理.政府也可以为了戳破未来泡沫而自由设计自己的政策,例如进一步提高银行的最低资本比率或为抵押贷款规模设限.

欧元区内部还需彼此合作.欧洲央行也需要有足够的勇气来拒绝成为资本不足银行的最后贷款人.

如果欧元区仍然决定要成立单一的银行监管机构,那么至少应该要把事情做好.这表示要赋予欧洲央行监管所有银行的权力,不是只限于大型银行.毕竟,大多数近来发生的问题都集中在相当小型的银行,像是西班牙的储蓄银行.如果欧元区纳税人的钱不保,欧洲央行必须有权来彻底清理各国的银行体系.欧洲央行也需要扛更多的责任.

最糟的结果是敷衍塞责.现在危急的事情,相对而言还不算什么.银行监管只是银行业联盟的第一步;而银行业联盟又只是规划中政治联盟的初步阶段.如果欧元区领袖们连必要的主权转移都无法忍受,那还是设计一个更加分散的模式好了,不管是针对银行还是针对整个计划.(完)

(译文审校 程琳)

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