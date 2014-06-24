《热点透视》欧元区二线国家公债已难闭着眼睛赚钱

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik； 编译 郑茵

路透伦敦6月23日 - 市场有时会释放出一些微弱的信号，表明投资者的信心正在消退。举例来说，近期南欧国家政府公债的买卖价差扩阔，意味着轻松挣钱的时期已经结束。

表面上看，这些二线国家公债只是在稍事喘息。6月稍早欧洲央行采取了除量化宽松外的一切举措来放宽政策，随后10年期西班牙和意大利公债收益率分别创下2.55%和2.70%的纪录低点，现在也并未远离这些低点。如果货币政策非常宽松，可能让这些债券与德国等主流国家的公债收益率差继续缩窄。

但买卖价差扩大却反映出不同的情况。在5月中旬，整个二线国家公债普遍遭遇抛售，买卖价差几乎扩大了一倍，西班牙10年期公债的价差扩大到将近20个基点，意大利也达到16个基点。

这次债市恐慌持续时间不长，很快收益率又恢复下滑。但买卖价差却仍然大于以往。10年期西班牙公债价差为17基点，意大利公债为12基点。这样宽阔的水准暗示信心没有得到恢复，或许是因为交易员没有发现足够的需求。

这到底是怎么回事？美国银行美林6月基金经理人调查透露出一些需求枯竭的原因。报告显示，将近40%的受访经理人认为，作多欧盟二线国家公债是最为拥挤的交易。

而且，美国投资者寻求比国内更高的收益，现在肯定将目光放到了别处。五年期美国公债目前低收益率高于可比西班牙和意大利公债，10年期公债收益率也比较接近。此外，10年期西班牙和意大利公债较可比德债的收益率升水在过去一年腰斩一半，现在还不到150基点。就算欧元区解体的可能性已经不在考虑之列，这样的利差还是太小了。

最后一点，如果和投资者心理相比，上述推理也就不算什么了。买卖价差保持在较阔水平，表明需求并不可靠。这足以让市况变得起伏不定，单向押注已不可能。(完)

(译文审校 高琦)

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