《热点透视》欧盟奖金限制的教训：乖乖自我规范 否则后果更惨

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Chris Hughes
路透伦敦2月28日 - 欧洲的薪酬限制规定，对金融危机之后的金融改革而言，是一个不受欢迎的分水岭。欧盟议员周四终于同意限制银行红利相对底薪比例的规定。为了竞争或金融稳定而实施规范是一回事。干涉薪酬高低又是另一回事。
相关提案的全部细节内容尚未出炉。大体而言，所有欧盟地区银行以及在欧盟成员国营运的外国银行，只有在获得66%股东支持的情况下，才能给予员工超过底薪100%的红利。即使有股东支持，红利最高不能超过底薪的2.5倍，而且红利的一部份必须采取延期股票或是或有资本形式发放。
这些规定有许多缺点,其中之一就是银行业无法与其他行业竞争。以矿业巨擘力拓(RIO.L)(RIO.AX)为例。就在欧盟奖金限制规定公布之际，力拓宣布任命新的财务长。这是一份底薪高达80万英镑的重要职位。但是年度红利及延期红利的总价值是底薪的3.3倍。
欧洲希望这样做将会拉低银行人员的薪酬。或许会。但现实情况是，人力市场对于现行红利限制的回应，就是要求提高固定薪资。竞争压力使银行业者难以抗拒这个要求。在良好表现有糖吃、不良表现没糖吃的长短期奖金结构中，提高固定薪水的相对比重，削弱了所有的正面诱因。这正是为何这项政策对股东的伤害可能远超过员工。
遗憾的是，这些看法现在大多成了学术理论。但银行高层及投资人现在应该要问，情况怎么会变这样。答案就是银行业未能积极处理。银行业确实存在薪酬过高及冒险过度的问题。但银行及银行人员承认问题及提出解决对策的脚步缓慢。诚然，德意志银行(DBKGn.DE)联席董事长Anshu Jain在公司战略检讨中，将调降薪酬列为重点。但这也是拖到了去年9月才提出，而银行业目前仍然充斥着高得惊人的薪酬例子。
银行业者早就应该正视需要做出改变，并提出自己的方式，将更多获利用于充实资本、回馈股东及纳税人。缺乏效率的自我规范，到最后免不了招致由上而下的恶性强制规范。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。