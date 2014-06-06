《热点透视》欧洲企业再掀市场融资热情 然风险不容小觑

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透伦敦6月5日 （撰稿 Swaha Pattanaik； 编译 李爽） - 当欧洲企业向规则缠身的银行业者寻求价格合理的信贷时，经常遭到拒绝。许多专家说，求助于金融市场是一个很有吸引力的替代选择。欧洲央行(ECB)周四表示，可能通过购买资产支持证券(ABS)来促进这种趋势。英国央行也计划支持非银行融资渠道。这种想法很诱人，但市场融资也伴随风险。
在欧洲，融资问题的意义尤其重大，银行贷款占欧元区企业融资的五分之四，而美国仅为五分之一。虽然大型企业能够在资本市场融资，但小企业却困难重重。不过，银行贷款打包成ABS卖给投资者，可以帮助缓和银行资本紧张状况，引导更多信贷流向小企业。
无论是通过公司债还是证券化，市场融资降低了一种风险：由大量投资者，而非少数银行，承担亏损风险。但这些投资者通常都指望能够卖出或交易这些资产。不过当大家都渴望脱手时，恐怕就找不到接盘者了。
出现问题时，市场就会充斥卖家，而买家则寥寥无几。投资者只能甩卖。如果他们试着在流动性较好的市场卖出相关资产，来对冲流动性较差资产敞口，那么灾难可能会像野火一样蔓延。就像国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳6月4日形容的那样，“市场工具可能会像银行一样遭到挤兑”。
理论上讲，投资者可以要求更高利率，弥补被迫折价出售的可能性。而实际上，当恐惧气氛笼罩市场时，市况良好时看似合理的流动性溢价则显得有些不够。现在，所有的风险溢价都很低，因为投资者规避央行超低利率的强烈欲望推低了收益率。
决策者热衷于确保足够多的信贷流入经济，这一点可以理解。但如果这促使投资者误判一项重要的风险，则他们的热情可能起到适得其反的效果。(完)
(译文审校 张涛)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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