《热点透视》欧洲和中国经济放缓遏制亚洲出口复苏

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold; 编译 田建华
路透香港10月31日电---只要欧洲和中国仍在放缓,则亚洲出口引擎仍会陷於不温不火的状态.9月出口回暖引发对於美国引导亚洲出口反弹的寄望.但在过去10年,亚洲经济体的焦点已经转至欧洲,并且因向中国这个制造业巨头供应材料而与中国的强势休戚相关.美国独自回暖无济于事.
目前为止亚洲六大出口经济体公布的9月贸易数据令人振奋,中国大陆和台湾出口均较上年同期增长约10%.即便是韩国其9月出口降幅也从8月的6%缩窄至2%.再联系到美国房市令人鼓舞的迹象,这些数据释放出一波谨慎乐观情绪.
不过若仔细观瞧,出口复苏看起来只是水中月.日本出口9月下滑10%,而新加坡也减少6%.更糟的是,六大经济体整体第三季出口与上年同期持平.欧洲当前正与美国争夺上述六大经济体的最大出口目的地头衔,对欧洲出口减少12%的影响要超过对美国出口增长近3%.
另一个值得谨慎的因素是中国.当前中国是多数亚洲经济体最大的出口目的地,向其供应原材料、零部件和机械.诚然多数产品在中国加工後再次出口,但随着中国经济发展,其愈发成长为亚洲产品的终端用户.在过去的10年,中国进口货物然後再出口的比例已减半.
因此中国的放缓进一步施压其余亚洲经济体.其他五大亚洲经济体第三季对中国出口减少7%至66亿美元,这足以匹敌这五大经济体对欧洲出口减少的67亿美元.在欧洲和中国恢复进口胃纳之前,美国复苏或不能给亚洲带来安慰.(完)
--译文审校 王冠中
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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