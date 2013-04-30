《热点透视》欧元区公债利差威胁没有完全消失

图片显示在欧盟旗帜上摆放的欧元（左）和希腊硬币。 REUTERS/Murad Sezer

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack；编译 王丽鑫

路透伦敦4月29日 - 欧元区危机已经变成缓慢的煎熬。公债利差现在惩戒约束政府，而不再让他们恐慌。但它仍有可能损伤当地经济，以很多标准衡量也高于应有水平。这显示了欧洲央行(ECB)政策成功之处，也显示其局限性。

欧洲央行总裁德拉吉在一定条件下购买主权债券，以维持欧元区完整的计划，已使收益率回到不那么疯狂的水平。10年期意大利公债和德国公债利差回落至280个基点，远低于2012年危机高峰时的530个基点。不过欧元区债市与危机前仍有不同。2000年至2008年，德国和意大利公债利差平均为24个基点。

今天两者的差距是合情理的。德拉吉提出的“直接货币交易”，是基于央行应消除欧元区解体风险的想法，而不是要阻止市场准确定价信贷风险。今天的利差起到了它们的作用：意大利10年期公债4%的收益率不会迫使其脱离欧元区，但对于一个处于衰退的国家来说也太高。

然而以市场为基础的新机制不是完美的。首现，如果市场错了呢？德意志银行根据经济基本面的分析显示，意大利公债较德债的利差比合理水平高了近70个基点，法国则是低了近100个基点。误差可能是个不可避免的缺陷：如果市场要发挥作用，就必须被允许犯错。其次，利差如果过高，会推升银行和企业借贷成本，损害经济。纪律却导致调整更加困难。

债券利差只是问题的一部分：脆弱的银行缺乏资本，而且慎于向疲弱经济体放贷。规划中的银行业联盟若能确保银行集中受到监管，而脆弱银行将倒闭，就应该能起到作用。

依赖银行联盟可能没用。这需要时间。欧洲央行可能需要提前行动，提供更多长期资金或买进低风险的有担保银行债，例如有担保债券，来压低借款成本。这些举措将会受到争议，但其实不应该--政府需要惩戒，但经济需要支持。(完)

(译文 隋芬)

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