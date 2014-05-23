《热点透视》欧洲央行犹豫之际 负利率已经失去威力

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透伦敦5月22日（撰稿 Neil Unmack） - 欧洲央行总裁德拉吉威胁可能实施负(存款)利率已经一年多了。在危机时期，负利率虽然有风险， 但却潜在威力强大；而现在效果已经不如以往，但仍难以捉摸。
欧洲央行可能将存款利率降至负值，存在几个方面的原因。首先，这将允许欧洲央行将主要利率降至接近于零，以维持两者之间的利差。其次，它能够拉低短期利率，希望也能削弱欧元。它可能通过惩罚闲置存款而鼓励银行放贷，并阻止打算流入欧元区的资金，后者又可以打压欧元汇率。反过来，这也有助于推高通胀；当前欧元区的通胀水平仍然太低，对经济不利。
如果在2010-2013年的欧债危机期间实施，负存款利率可能会很有威力。在2012年7月时，银行业在欧洲央行的存款最高曾达4,000亿欧元，当时央行向市场大量释放流动性，而且存款逃离二线国家，涌入北欧的银行。如果在此时向这些存款征税，将迫使资金回流到最需要的经济体。但如果银行试图抵消负利率，则可能进一步加剧欧元区的分化，激怒北欧的储户或借款人。
如果现在实施负存款利率，效果就不那么明显，因为银行在偿还危机时候的借款。欧洲央行提供的大量流动性已经减少至1,000亿欧元多一点。目前只有200亿欧元存放在存款工具之中。而且实施负利率的效果仍难以预料。欧元可能会下跌，但如果银行以偿还欧洲央行的剩余借款做出回应，跌势将会非常短暂。银行间拆借利率的小幅降低，对于刺激经济起不了太大作用。就像丹麦一样，银行可能上调放贷利率，以抵消存款的减少。
欧洲央行还需要解决一个症结。央行一直维持借款成本在低水平，并通过提供无限量的低息资金来鼓励银行放贷。下一步可能实施的措施是，提供有针对性的流动性，即以银行扩大放贷为条件的低息贷款。而负存款利率则会刺激银行偿还欧洲央行的资金。
如果欧洲央行真的采取负存款利率，这可能是一个象征意义大于实际意义的小措施，表明利率将维持在低位，并暗示央行准备采取更积极的措施促进增长和放贷，比如有针对性挹注长期资金，或购买资产。但考虑到面临的挑战，德拉吉应当会坚持使用有威力的工具。(完)
(编译 李春喜 译文审校 徐文焰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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