《热点透视》把欧元区困境归咎于欧元有些牵强附会

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas； 编译 李爽
路透伦敦8月14日 - 要是没有欧元就好了。许多投资者以及不在少数的政界人士都这么想。他们把欧元区经济当前的艰难处境主要归咎于单一货币机制。这种看法有些夸张。
对于欧元区的所处困境没有分歧。欧元区第二季经济成长停滞；0.4%的通胀率已经低到令人担心的程度；而欧元区各国政府债务总计相当于GDP的93%；11.5%的失业率比最近高点也只是下降了0.5个百分点。
欧洲领导人当初建立得到多国政府支持的单一货币机制时，肯定没料到会这样。为了使单一货币机制发挥作用，他们同意了一套束手束脚的体系，财政和货币政策的灵活性都受限。
若执行其他的机制，2009年经济衰退以来的漫长经济复苏步伐可能会加快。一个单一的欧元区预算当局可以推行更大力度的刺激性财政赤字，并更能强化支出。央行则可以更快推出货币刺激举措，且力度更大。
另一种情况是，更自由的各国政府和央行可以制定其自己的政策。货币贬值和大量赤字会起到刺激效应，至少短期如此。但尽管一些分析师做出这样的断言，实际效果还完全不确定。相对于危机前的峰值，欧元区GDP复苏速度与英国一样快，而且还是在英国扩大了赤字规模并采用量化宽松举措的情况下。
欧元区各成员国的历史也表明，要把责任归咎于欧元还要谨慎。在欧元面世以前，欧元区二线国家就面临体制孱弱、产业竞争力不足、金融业身处困境、就业市场运转失调等问题。而欧洲央行和欧盟当局的施压和支持冲淡了这些弱点。
此外，欧元缺乏灵活性的弊端也被欧洲经济一体化的好处所抵消，而欧元在一体化中起到主导作用。欧元区一体化产生了规模经济，并促进了劳动力流动。若没有欧元，整个地区的形势将要比现在糟糕得多。(完)
(译文审校 田建华)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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