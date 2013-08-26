《热点透视》欧元区二线国家因祸得福 避开美联储政策前景引发的风暴

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack 编译 隋芬
路透伦敦8月23日 - 欧元区二线国家的债券躲过了美联储将缩减货币刺激的影响。这是因为如今正抛弃新兴市场的那些热钱，压根就没大批涌进过欧元区有问题的成员国。但利率上升还是可能损及这些国家。
他们也曾经处在风暴眼，但在美联储政策前景引发的市场动荡中，却充当了相对稳定的灯塔。
新兴市场债券正为美联储宽松政策导致的大举资金流入付出代价；美联储的政策促使投资人在海外追逐收益。由于担心欧元区分裂，多数国际投资者避开了欧洲二线债券。与此同时，二线国家的节支政策遏制国内消费，帮助西班牙、意大利和葡萄牙等国消除经常账赤字。这也降低了这些二线国对外资的依赖。
但美联储政策前景仍可能损及他们。无风险利率升高将推高融资成本。一旦无风险资产的回报升高，投资者对有风险敞口会要求更高溢价。这可能阻挡全面的经济复苏，重新引发对主权债务偿付能力的担忧。
不过，欧洲二线地区利率虽已升高，但美国公债收益率上升的影响目前来看尚还轻微，这是因为欧元区经济愈合的速度比美国慢。现在，德国和美国10年期公债利差接近七年来最高。
花旗集团预计，德国经济2015年将成长1.6%，这低于美国预估为3.2%的增速。另外，由于经济停止萎缩，欧洲二线国家债券相对德债的收益率溢价已经下滑。意大利和西班牙10年期债券的收益率都已经低于7月初的水平。由于逃离新兴市场的投资人可能被欧元区债券吸引过去，分析师押注收益率溢价还会进一步下滑。
未来仍有挑战。信贷形势缩紧会打压经济复苏。政治危机的风险在意大利和葡萄牙一直没有消停过，可能西班牙也一样。德国的增长速度比其他国家都快，限制了欧洲央行(ECB)维持宽松货币政策的能力。而这可能进一步打击二线经济体。欧洲摆脱危机的道路仍布满荆棘。(完)
(译文审校 石冠兰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。