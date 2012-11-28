《热点透视》欧元区给希腊的债务协议仍不算好

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 洪曦

路透伦敦11月27日电---希腊金主之间的僵局已经化解--在某种程度上是如此.达成的协议并不完美,但为进一步减轻希腊债务负担扫清了道路.

围绕第二次援助希腊的重组磋商,原本很有机会带来震撼性结局.国际货币基金组织(IMF)本来希望,到2020年希腊的债务与国内生产总值(GDP)之比能降至120%的"可持续"水平.而以德国为首的欧元区拒绝接受该目标可能涉及的本金损失,因为直接的债务减计被视作政治毒药.若没有协议,希腊将风雨飘摇.

僵局已被打破.希腊也出了一份力,它通过了严苛的预算方案,并同意接受严格财政监督.此外,IMF和欧元区也做出了让步.IMF放弃了先前主张的2020年债务目标,接受了124%的水平.欧元区也同意给希腊更优厚的贷款条件,推迟还贷时间并降低利息,批准部分免息期,并放弃欧洲央行所持希腊债券的获利.债务减计得以避免,但欧元区国家还是已经蒙受很大损失.区别在於,现在的做法在公众看来不会那麽糟糕.最後一点,民间部门还是会作出贡献.债务减免多数将源自希腊以面值的35%买回民间债务--相当於第二次债务重组.

协议将取决於民间借款人接受损失.欧元区没给出回购目标,但希腊的国内投资者将被迫接受亏损.同时,协议也带来了和欧元区二线国家相关的棘手问题.这些国家可能会要求类似的债务减免或是欧洲央行分派公债获利.希腊又多了两年时间来实现财政目标,但仍会面临数年撙节和政治不确定性的困扰.

协议的一个关键部分是,欧元区承诺一旦希腊实现基本盈余(有希望在2014年实现),就将进一步减免该国债务.这一"诱饵"可能会促使希腊实施改革,并吸引海外投资者重返.等到明年德国大选过後,希腊问题才会重新浮出水面.(完)

--译文审校 隋芬

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