《热点透视》欧元区经济成长虽贫弱 但或许不是最糟情况

图为一份汇率图表上的欧元钞票和计算器。 REUTERS/Dado Ruvic

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas；编译 王丽鑫

路透伦敦11月14日 - 如果欧元区经济真的非常糟糕，有人可能会作出惊人之举。事实上第三季经济仅增长0.2%。这不健康，却也没有糟糕到让政府或央行愿意冒险采取新的激进财政、货币或监管政策举措。

德国国内生产总值(GDP)增长0.1%。没有衰退，失业率偏低，就不会出台刺激需求或提高公共投资、并协助该国缩小贸易顺差的大型计划。德国将继续自鸣得意地扞卫平衡政府预算立场，同时坚持反对激进货币政策和债务重组。

法国GDP增长0.3%。并没有低到能促使支持率偏低的奥朗德政府采取更多不受欢迎的劳动力改革的程度。如果意大利没有政治分歧的问题，GDP连续13季下滑可能会激发大规模计划，来疏理监管及改善教育。下滑0.1%还是没有糟糕到让他们停止争吵。

所以欧元区将继续低迷下去。当局将继续装作认为经济增长恢复之后，11.5%的失业率才会很快下降。他们将会拒绝承认，在高度繁荣和人口结构稳定的情况下，若不直接采取措施增加新的就业岗位，GDP增速不会很快提高。

金融系统将继续被债务过高的问题绑手绑脚，且市场怀疑欧洲央行能否扭转危机。欧洲央行总裁德拉吉不会考虑为政府债务减免、或者分担财政负担说话。

当然，危机不一定会带来复兴。经济直线下降时，目前的意见分歧和瘫痪的情形可能只会更加严重。缺乏建设性构想的民族主义者可能试图分裂欧元区。这样的话，经济停滞可能是现实状况中最不糟糕的一种。(完)

(译文审校 张明钧)

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