《热点透视》欧洲经济反弹带来新困扰

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas

路透伦敦3月4日 - 欧洲不断传出好消息。欧盟当局上个月调高经济成长预测。更新的数据显示消费者信心处于多年高位，德国零售销售飙升，英国景气活络，欧元区失业率下滑--虽然还高达11.2%。在失望了好几年后，官员和投资人现在得开始适应好日子了。

随着欧陆大概已经走出谷底，拥欧派可以稍感宽慰。透过改革措施、适度财政节制、及欧洲央行强力喊话的多管齐下，已经有效阻止经济持续低迷下去。

对欧洲央行而言，好日子也是一个大问题。即使眼下通胀率仍然远低于欧洲央行的略低于2%目标，但通缩引发贷款损失及信贷紧俏的灾难性局面，应该可以躲过。欧洲央行千呼万唤始出来的量化宽松计划，预定本月展开，可能已经来得太迟了。或许不会持续进行很久。

对于当政的政治人物而言，日子将会比较轻松。经济好转的浪潮有可能在即将举行的英国大选中帮助执政的保守党，同时削弱西班牙及意大利的边缘政党。希腊与债权人的谈判也可能因为经济改善而较为平顺。希腊经济若是复苏，必须要求的纾困或许可以减少，而那些经济更加强劲的国家，则可能更愿意提供协助。

当然，未来路上可能还有挫折。油价及欧元下跌这两大提振助力的经济红利将很快消退。金融及结构性改革的深度可能还不足以带动自我维系的经济复苏。另外还有一直都存在的政治风险，更不用说贸易失衡及债务过高的持续拖累。

不过，投资人应该要为情势趋于乐观作好准备。根据经验来看，在经济强劲时，股市会有好表现，债市则惨淡。但已经持续数年的超宽松货币政策，可能已经打乱了这种关系。确实，如果经济成长强劲，使得政府举借的需求降低，加上就算是欧洲央行的量化宽松为时短暂，仍会造成债券供应减少，那么债券价格或许还会续涨。因此债券负收益率现象可能还要持续更久。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李爽)