《热点透视》欧元区物价五年来首次同比下滑 量化宽松行动迫在眉睫

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik； 编译 洪曦
路透伦敦1月7日 - 欧元区12月物价自2009年以来首次同比下滑。投资者对于欧洲央行履行“物价稳定”职责的信心则下降得更快--的确是这样。
12月消费者物价调和指数(HICP)同比下跌0.2%，尽管主要可以归结为油价走低，但与“低于但接近2%”的既定目标有如此大的差距，欧洲央行也难以推卸责任。
自2013年以来，欧元区通胀率距离目标水平越来越远；期间偶有一些欧元区成员国的通胀率转为负值。相比之下，2009年时，通胀率呈快速且剧烈的下跌势头。
若浏览欧元区近年通胀率变化，请点选：link.reuters.com/kuj24s
若浏览欧元区核心与二线国家月度通胀数据分布，请点选：here
投资者对欧洲央行履行其职责的信心受挫，是另一个危险的信号。这个信号此前也曾出现过若干次。欧洲央行可能比较关注中期，而不会把目光过多放在月度数据上。但欧洲央行看重的衡量投资者未来五年通胀预期的指标，在过去五个月时间里一直在下降。1月6日时，这一指标创下1.58%的纪录低点。即使在金融危机最严重的时期，也就是上次消费者物价指数按年下跌时，通胀预期也从未下降到这样一个低点。
若浏览欧元区通胀预期数据，请点选：link.reuters.com/dat72w
我们不能指责欧洲央行没有采取行动。欧洲央行已经将指标政策利率下调到近零水准，并在改善信贷流动状况。不过，欧洲央行总裁德拉吉总希望在行动上达成一致，反而束缚了他的手脚，令其无法及时采取措施来应对通缩威胁。基本上，他只是匆忙地将一些妥协方案拼凑在一起，而不是出台全面的量化宽松政策--目前，距离推出QE政策又近了一步。
德拉吉在新年接受一报纸访谈时表示，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。现实就是，欧洲央行在这一点上已经出现失误，需要尽快依靠强力措施应对。(完)
(编译 洪曦; 审校 张荻)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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