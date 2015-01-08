《熱點透視》歐元區物價五年來首次同比下滑 量化寬鬆行動迫在眉睫

(本文作者為熱點透視專欄作家，以下內容僅代表其個人觀點)

撰稿 Swaha Pattanaik； 編譯 洪曦

路透倫敦1月7日 - 歐元區12月物價自2009年以來首次同比下滑。投資者對於歐洲央行履行“物價穩定”職責的信心則下降得更快--的確是這樣。

12月消費者物價調和指數(HICP)同比下跌0.2%，盡管主要可以歸結為油價走低，但與“低於但接近2%”的既定目標有如此大的差距，歐洲央行也難以推卸責任。

自2013年以來，歐元區通脹率距離目標水平越來越遠；期間偶有一些歐元區成員國的通脹率轉為負值。相比之下，2009年時，通脹率呈快速且劇烈的下跌勢頭。

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投資者對歐洲央行履行其職責的信心受挫，是另一個危險的信號。這個信號此前也曾出現過若干次。歐洲央行可能比較關注中期，而不會把目光過多放在月度數據上。但歐洲央行看重的衡量投資者未來五年通脹預期的指標，在過去五個月時間裡一直在下降。1月6日時，這一指標創下1.58%的紀錄低點。即使在金融危機最嚴重的時期，也就是上次消費者物價指數按年下跌時，通脹預期也從未下降到這樣一個低點。

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我們不能指責歐洲央行沒有採取行動。歐洲央行已經將指標政策利率下調到近零水準，並在改善信貸流動狀況。不過，歐洲央行總裁德拉吉總希望在行動上達成一致，反而束縛了他的手腳，令其無法及時採取措施來應對通縮威脅。基本上，他只是匆忙地將一些妥協方案拼湊在一起，而不是出台全面的量化寬鬆政策--目前，距離推出QE政策又近了一步。

德拉吉在新年接受一報紙訪談時表示，央行無法完成維持物價穩定這一使命的風險要高於半年前。現實就是，歐洲央行在這一點上已經出現失誤，需要盡快依靠強力措施應對。(完)

(編譯 洪曦; 審校 張荻)