（更正）《热点透视》欧元区深陷就业-成长的恶性循环

(更正：因译文有误，内文第四段应为，“而且新聘人手还会有赋税、条规和义务方面的问题”；非“尽管在纳税规定和义务方面需要新的人力”)

撰稿 Edward Hadas

路透伦敦5月31日 - 欧元区4月失业率高达12.2%，如此空前的高失业率令人羞愧。其中更令人不堪的是年轻人的失业率为创纪录的24.4%。这要归咎于经济不景气，但国内生产总值(GDP)的成长不是解药。这是要靠就业才能推动GDP成长，而非反其道而行。

金融危机造成欧元区GDP在2008年回落。而后金融压力及GDP下滑带来的影响将失业率从7.3%往上推。这样的因果关系随后被打断。自2009年第二季以来，GDP断断续续地上升，如今较峰值水准低3%；而劳动市场却一直不断恶化。

经济学家通常把GDP和就业之间的背离情况归因于劳动生产力的提高。但这只是用行话来描述情势--生产力的定义恰巧就是产值相对于就业之比。

在现代化且受到层层规范的欧元区经济体中，扼杀就业要比创造就业容易得多。科技和电信的进步，不断地降低劳动力的需求，而且新聘人手还会有赋税、条规和义务方面的问题。然财务持续吃紧，尤其是欧元区二线国家，使得雇主更不愿意提供就业机会。

欧洲的人口情况也加重了阻碍就业的压力。开始成家立业的年轻人对商品和服务的需求尤其殷切；年老者则大都不愿消费。然在最近的10年，欧元区年龄介于20-35岁的年轻人口减少了7%，而逾60岁以上的人口则增加了17%。这可以解释当需求呈现结构性疲弱时，为何还要聘用员工？

财政和货币政策刺激的力量没有强大到足以中断这种根深蒂固的的就业-成长恶性循环。这需要更细致的政策，才能降低聘雇成本并提高失业的成本。在劳工受过良好教育且失业率只有5.4%的德国，已展现了所能做的努力，而且没有提供直接的政府聘雇。悲哀的是，在其他大多数的欧元区成员国，都是说得多做得少。(完)

(编译 戴素萍 审校 侯向明)

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