《热点透视》欧洲领导人反思节支措施 或产生长久经济教训

(本文作者是路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon 编译 李春喜

路透伦敦4月25日 - 欧洲的决策者真应当早点澄清，现在欧盟执委会领导人认为节支措施遭到误解。欧盟(EU)执委会主席巴罗索，以及经济暨货币事务执委雷恩均表示，是时候把严格的财政纪律放松一下了。而过去三年他们一直向欧元区国家推行这些政策。然而损害已经造成。不过他们真不应该这么久才意识到，在全球经济前所未有的低迷之际，全面节支和增税将把欧洲最弱小的经济体推入死胡同。

懊悔虽然好，但不会得出经济原则。这些政策最糟糕的是，在实施时根本未考虑时机或差别对待。财政纪律本应作为一个中期目标，而不是在经济体最脆弱之际匆忙推出，以应对债市的恐慌。毕竟，西班牙或爱尔兰的核心问题在于银行业，而不是挥霍无度的政府。

德国总理默克尔仍认为需要采取节支措施。我们应当理解她的担忧：危机过去之后，随着经济恢复增长，不在乎的态度可能重新抬头。当前的风险可能不高，因为所有人都应当还记得欧元大恐慌的时候。这可能在三年或四年之后发生改变，因为政客的记忆力就像他们的任期那么短。

欧盟执委会的真正职责应该是一个长期的监督者，而不是短期的纪律执行者。由于许多欧洲经济体需要实施的重要基本改革会产生即时成本，执委会的监督职责甚至会更加重要。欧洲央行可以向中小型企业提供信贷，或降低一档政策利率，帮助完成过渡。另一方面，政府应当警惕支出和避免增税，暂时不必担心财政目标。欧元区的失业率高达12%，这才是真正的危机。(完)

(译文审校 高琦)

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