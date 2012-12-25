《热点透视》经济、团结--欧洲面临的两大挑战

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿/Pierre Briançon/编译 程琳
路透伦敦12月24日 - 欧元危机将在2013年演变成欧洲危机.欧元存活下去已经不再成问题,但经历两年经济滑坡和财政节支后,欧洲经济体已身陷困境.而且,是否会有国家退出欧元区也不再是大问题,欧元区进一步整合是否会导致非欧元区国家退出,或者说是被退出欧盟,才是更重要的问题.展望2013年,欧洲实力将因经济状况而受到削弱,并威胁到地区的团结.
即便欧元区领导人决定必须停止做傻事了,过去两年着魔似地节支狂热,还是要付出代价.在所有用于挽救欧元的方法中,削减财政恰好是无效的那一个.欧洲各国政府创建了两支救助基金,拯救了三个欧元区国家和另一个欧元区国家的银行.他们还帮助希腊重组了两次债务.欧洲央行也向银行体系大量挹注廉价资金,并承诺"不惜一切代价"保住欧元.
但所有这些努力,都因为政府沉迷于财政纪律而打了折扣.有事实为证,2012年欧元区经济萎缩0.4%,明年还将保持迟滞.官方预测数字各有一些差异,但绝大多数都不脱温和萎缩到微幅增长的范围.
在乐观情况下,也就是理性抬头时,欧元区领导人明年会停止被动接招,而是开始主动展开行动.他们会设计出旨在刺激经济,降低失业的联合政策措施.光是等待那些已经开始实施的结构性改革所带来的未来好处,是绝对行不通的.
在此同时,抵制权力集中化的巨大力量,正将非欧元区国家推离欧盟.部分国家,例如英国,从一开始就只是把欧盟看作单纯的"单一市场".但如果要选择缩小的欧盟或更强大的货币同盟,很容易想像欧元区国家会做出什么选择.2013年,可能就是这一选择变得更加明朗的一年.(完)
(译文审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。