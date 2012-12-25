《热点透视》经济、团结--欧洲面临的两大挑战

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Pierre Briançon/编译 程琳

路透伦敦12月24日 - 欧元危机将在2013年演变成欧洲危机.欧元存活下去已经不再成问题,但经历两年经济滑坡和财政节支后,欧洲经济体已身陷困境.而且,是否会有国家退出欧元区也不再是大问题,欧元区进一步整合是否会导致非欧元区国家退出,或者说是被退出欧盟,才是更重要的问题.展望2013年,欧洲实力将因经济状况而受到削弱,并威胁到地区的团结.

即便欧元区领导人决定必须停止做傻事了,过去两年着魔似地节支狂热,还是要付出代价.在所有用于挽救欧元的方法中,削减财政恰好是无效的那一个.欧洲各国政府创建了两支救助基金,拯救了三个欧元区国家和另一个欧元区国家的银行.他们还帮助希腊重组了两次债务.欧洲央行也向银行体系大量挹注廉价资金,并承诺"不惜一切代价"保住欧元.

但所有这些努力,都因为政府沉迷于财政纪律而打了折扣.有事实为证,2012年欧元区经济萎缩0.4%,明年还将保持迟滞.官方预测数字各有一些差异,但绝大多数都不脱温和萎缩到微幅增长的范围.

在乐观情况下,也就是理性抬头时,欧元区领导人明年会停止被动接招,而是开始主动展开行动.他们会设计出旨在刺激经济,降低失业的联合政策措施.光是等待那些已经开始实施的结构性改革所带来的未来好处,是绝对行不通的.

在此同时,抵制权力集中化的巨大力量,正将非欧元区国家推离欧盟.部分国家,例如英国,从一开始就只是把欧盟看作单纯的"单一市场".但如果要选择缩小的欧盟或更强大的货币同盟,很容易想像欧元区国家会做出什么选择.2013年,可能就是这一选择变得更加明朗的一年.(完)

(译文审校 蔡美珍)

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