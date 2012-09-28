《热点透视》欧元区抗议活动凸显“民主赤字”

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon; 编译 隋芬

路透伦敦9月26日电---与金融问题蔓延相比,政治分歧对欧元区的未来威胁更大.在情况最困难的国家,民众正在抗议与财政紧缩相伴的痛苦改革.而在北部国家,人们则是不满于对外援助,认为本国不应为那些对财政不负责任的政府的长期过错埋单,这不公平.

与此同时,政治家们则在玩火.南部国家的政治家指责欧元区或欧洲央行强迫他们推行改革,而北部国家则是利用纳税人的焦虑来给民粹主义煽风点火.结果是,欧盟和欧元区机构变得前所未有的不受欢迎--刚好在他们需要给自身贴上更多民主合法性的标签之际.

社会动荡就是这种困境日益加深的一个症状.是否决定把严苛的财政纪律与起初会带来痛苦的结构性改革相结合,这个问题总是值得商榷.除非欧洲机构的政治氛围与世隔绝,否则下不了这个决定.但如果在经济趋疲时还要坚持这样做,就是一味追求成功这个抽象概念,而不管有没有理由.

对於财政目标及其实现的时间表,欧盟显然需要更加实际--他们对西班牙与葡萄牙已是如此.但南部与北部国家的政府也都需要对这场危机中的政治因素更加严肃对待.

这要求有远见和解释.西班牙需要一个三年计划,而不是一个接一个的三天计划.当加泰罗尼亚(加泰隆尼亚)地区声称希望独立时,西班牙必须作出解释,即金融市场不会永远友好--正如10年期公债收益率回到6%水平所说明的那样.政府还应该解释,西班牙不能要求德国纳税人用自己的储蓄,以比加泰罗尼亚或是日本纳税人更低的利率,来为自己提供融资.

再往北,德国总理梅克尔仍必需为欧元找到强大支撑.如果主要出口市场深陷死亡漩涡,德国也难以幸存.这些天里,西班牙会发生什麽事情,就取决於德国方面的情况发展.(完)

--译文审校 程琳

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