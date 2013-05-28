《热点透视》欧盟国家反对向中国太阳能面板征收高关税是明智之举

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视撰稿人，文章仅代表其本人观点。)
撰稿 赋理
路透北京5月28日 - 欧洲反对向中国太阳能面板制造商征收高关税的决定，看起来像是自寻死路。再怎么说，中国动用了低廉的政府融资压低生产成本，倒楣的却是德国Solar World等欧洲公司。然而，多数欧盟国家选择不支持征收惩罚性关税，却是明智的决定。身为全球跨境供应链的一环，倘若欧洲采取行动，受伤将会很重。
德国最反对欧盟执委会提议向中国征收高关税，而在中国崛起为全球主要太阳能面板生产大国的过程中--从十年前的零到如今产出占全球约60%，德国受创也最重。曾经是全球最大的太阳能电池生产商Q-Cells，就是中国崛起的受害者。
不过，德国经济部长罗斯勒表示，从6月6日起征收临时性关税是“重大错误”。他是对的，原因有二。其一是传统上担心施加关税会引致报复，这可以追溯至1930年代的全球贸易大衰退。这种情况可能会发生。举个例子，生产太阳能板所需的多晶矽，中国绝大多数仰赖进口，同时也正在猜想是否西方企业以也低于成本价倾销。
时至今日，现实更加复杂。德国等国家受惠之处不在于卖东西给中国，而是在中国生产。以大众汽车(VOWG_p.DE)为例，它计划到2018年时，现有产量的40%将在中国制造，好生利用低廉的劳动力和持续成长的消费者需求。在整个欧盟，2012年投资收入中有160亿美元来自中国。中国根本不需动用关税等露骨的手法，就能让在中国拥有大型制造基地的欧洲企业不好受。
说到底，贸易就不是黑白分明论是非，而是平衡利益。所以尽管有人担心重演1930年代全球贸易衰退，而且中国持续支持战略性产业，但贸易战并未爆发。中国生产太阳能板的成本或许过低，但就征收关税而言，最多只能寄望政界人士继续慢慢领悟。(完)
(编译 沈以文; 审校 于春红)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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