《热点透视》欧元区难以启动真正的QE

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack 编译 石冠兰/戴素萍
路透伦敦1月16日 -自2008年危机开始以来，诸多方面一直在呼吁欧洲央行启动大规模资产购买，即所谓的量化宽松(QE)。赞同QE的观点在占上风，但却存在两个问题：意大利和法国。
鲜有人确切知道所谓量化宽松是如何运转的。QE包括央行购买公债或民间资产，从而向银行提供海量超额准备金。然后这些资金再进入经济系统，压低收益率并推高资产价格。
目前为止，欧洲央行所作所为看起来像是QE，却又似是而非。欧洲央行购买包括资产担保债券等民间证券和政府公债等资产，但仅用于在紧急情况下应对特定问题。此前还对这些资金进行“冲销”，以确保不造成货币创造效果。欧洲央行最大手笔的干预--2011和2012年的三年期无限量流动性长期再融资操作也只是暂时的。而欧洲央行总裁德拉吉迄今为止最为成功的工具--对收益率过高的成员国施以公债购买也是虚化的：仅仅威慑就够了，根本不必实施。
对更大规模更系统的资产购买计划的反对是根深蒂固的，因为这相当于印钞，而印钞会推高通胀。这可能违背欧洲央行的成立原则。或许更糟的是，会酝酿道德风险。
现在反思显得可能有些奇怪。危机已自2011和2012年的黑暗时期有所缓解。而且，购债并不是一种能实施精确打击的工具，回报在递减，还可能引发资产泡沫。
不过，经济学家和市场还是有很好的理由来讨论欧洲央行的下一步举措。德拉吉表达抗击通缩的决心，夸耀欧洲央行还有大量政策工具可用，也在鼓励这样的探讨。
再者，经济现实面也需要更宽松的政策，即使欧洲央行的主要政策利率已降至0.25%的历史低位。欧元区去年最后一季的通胀率为0.8%，远低于欧洲央行2%的目标。在许多国家，信贷创造为负成长。根据欧洲执委会的预估，未来10年的成长率平均可能只有1%。欧元区货币市场仍然不健金。许多成员国的公债收益率仍太高，而且随着美国复苏起飞，可能会进一步的上升。
**该买什么？*
更棘手的问题之一是欧洲央行该买哪种资产。既然银行放款疲弱，且企业借款成本偏高，欧洲央行或许想要买进民间领域的资产，像是由小型企业贷款所支持的债券，这类企业因规模太小而无法在全球市场借款。但这类小型企业支持的债券数量太低了。德意志银行估算约为500亿欧元。
欧洲央行可能还要买进其他的银行债务，像是金融资产担保债券。但买进这类债券的效益，可能不像在美国那样清晰可见，因为美国的抵押贷款市场允许在收益率下滑时，民间借款人可以再融资。再者，由于历史上的差异，欧洲各国的抵押贷款市场有很大的不同。
其他选项是买进主权债，这可能有违欧洲央行对成员国政府融资的禁令。建议之一是买进欧元区所有成员国的债券，购买与国家GDP构成比例。这个举措看来更像标准的货币政策，而不是在帮助特定国家。这将意谓着买进几个大国所发售的债券--该计划有将近半数将涉及法国和德国债券。但这仍可望提供帮助。藉由推低低风险资产的利率，欧洲央行将可迫使投资人买进二线国家的主权债。一旦二线国家的债券收益率降下来，银行就能出售政府债券，并更有意愿放款，进而压低对小型企业的放款利率。
**为什么不做？**
问题之一是这样的计划可能看来像是财政移转。不过，这并非是史无前例的。假设总计划需要2兆(万亿)欧元。以欧洲央行的已认购资本计算，意大利的部分就要约3,500亿欧元。规模要小于意大利透过欧洲央行长期再融资操作(LTRO)所取得的贷款以及透过证券市场买债计划所买进的意大利债券。
最大的阻碍是道德风险。这类买进看来像是对受困银行进行纾困，尽管今年的资产品质检视和所有欧元区银行的压力测试，应该有助于打消这些疑虑。然买进政府公债或许也会鼓励政治领袖推迟做出艰困的决定，或者是完全不做决定。在欧洲两个最大但也最为疲弱的国家--法国和意大利，这样的风险尤其强烈。而在所有低成长国家中，这两个国家的改革做的也最少。除非法国和意大利愿意做出基本的改变，不然关于量化宽松，欧洲央行不太可能做的比说的还多。(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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