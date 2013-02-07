《热点透视》市场对欧元的担心缺乏充足理由 但有警醒效果

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 程琳

路透伦敦2月5日 - 恐惧可以是有帮助的.它可以提升一个人的肾上腺激素水平,使人精力和警觉性倍增.在政治经济学中,它可以推动领导人不畏艰难采取行动.最近欧洲金融市场上的紧张情绪,或许就传递出这种有利信息,即便这种紧张基本上毫无根据.

市场近期涨幅还是保住了一大半.从7月1.21美元涨到1.36美元的欧元,仅仅是跌到了1.35.西班牙10年期公债收益率(殖利率)虽然从4.9%涨到5.45%,但去年7月以来可是跌离了7.7%的高位.此外富时Eurofirst股市指数去年6月初之后大涨了23%,最近2%的跌幅也微不足道.

欧洲总有坏消息在蠢蠢欲动.每个国家各有其微妙的政治局势,要实现财政状况可持续与银行体系统一监管,仍需取得很大进展.最近让人担心的是西班牙和意大利,前者是因为首相贪腐丑闻有让执政瘫痪的风险,后者是因为本月大选可能让前总理贝鲁斯柯尼重掌政权.

由于西班牙当前推行的财政和改革计划并未遭到反对,对西班牙的担忧似有过分夸大之嫌.而贝鲁斯柯尼如若重登总理之位,则确实让人头痛,但意大利对欧洲伙伴和欧洲央行的依赖也不会因此有分毫减弱.贝鲁斯柯尼或许会说些让人摸不着头脑的话,但他最终还是会遵循官方立场.

简言之,尽管西班牙和意大利可能会影响欧元,但这并非出自他们本意.这两国领导人对欧洲央行总裁德拉吉和德国总理梅克尔保持欧元区完整的意愿基本是持欢迎态度的,而这种意愿正是市场上涨背后的动力,并且现在依然存在.

不过也没有理由就此安心.在问题最严重的几个国家,经济仍不见增长,许多长期才能见效的改革方案不受欢迎,选民焦躁不耐.对考虑政策转弯的政界人士或央行官员来说,市场提醒他们投资者信心有多么脆弱,是很有帮助的警示.(完)

(译文审校 蔡美珍)

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