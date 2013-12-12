《热点透视》为何欧元区只能眼巴巴地看着英国经济成长？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 张明钧

路透伦敦12月11日 -英国经济成长远远超越欧元区。英国的节约举措效果更为明显，英镑汇价偏低，房市突然活络起来，都是个中原因。但英国的单一性也带来助益。欧元因为德国而呈现强势，对在制度上面临诸多挑战的欧元区带来莫大压力。

欧元区危机导致区内经济严重分化。根据欧盟统计局估计，德国国内生产总值(GDP)今年将较危机前峰值高出4.2%，法国高出0.7%，英国则是缩小1.9%。但欧元区二线国家饱受冲击，其中西班牙、意大利及希腊的GDP与危机前峰值相较分别下降5.9%、8.7%及23%。

虽然英国陷入危机的时间很长，程度很深，但过去两季环比年率高达3%的表现显示其正在加速。反观欧元区第三季仅成长0.1%。

英国加速复苏的成因甚多。其金融援助的速度更快、范围更为全面。政府缩减支出，央行降息及大规模量化宽松，让英国公债收益率维持在低档，且让抵押贷款成本降至1999年以来最容易负担的水准。新的信贷计画让房地产市场复苏速度显得过快。劳动市场富有弹性。英镑汇率水准相对偏低也做出贡献。

相反，欧元区政策行动缓慢。组建银行业联盟进度落后。欧洲央行的行动速度一直较英国央行迟缓，尽管货币政策无法解决欧元区的竞争力及财政问题。欧元区的问题还包括德国的庞大贸易顺差，这让欧元维持强势并迫使区内其他国家做出调整。财政上节约支出虽是控制债务的必要之举，但却往往加重了税务负担。

英国在缩减支出方面比欧元区主要经济体更为大胆，这可能为其带来不少好处，但其景气复苏仍主要是一种循环发展。但是欧元区甚至未见到景气循环方面的助力。德国经济昂首阔步前进，但体质孱弱国家推动劳动市场和体制改革的力度不够深入，不足以应付强势欧元的要求。(完)

(译文审校 张涛)

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