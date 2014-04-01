《热点透视》企业转而看多欧元 但可能恰不逢时

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 田建华
路透伦敦3月31日 -欧洲的出口商被上涨的欧元搞晕了，还很受伤。越来越多的出口商开始看多欧元，但是他们观点的转变可能恰不逢时。欧元涨势或许还没结束，但欧洲央行(ECB)看起来不太乐意让欧元强势延续过秋天。
从2012年6月算起，欧元贸易加权指数已经上涨了近7%，蚕食掉出口商的竞争力，以及海外盈利的账目价值。外汇对冲操作可以限制汇率波动的影响，但是此前许多公司的预期都是欧元会走软。美银-美林发现，尽管2012年以来对冲水平上升，但许多公司与危机前水平相比仍对冲不足。在报告期许多企业抱怨汇率问题，也证实了这点。
看错了这么长时间，企业开始改错。例如，德国商业银行对本国企业的调查显示，预计未来三个月欧元上涨的企业比例升至35%，几乎是2月的两倍。出口商通常对冲未来三至六个月的货币曝险，所以这样的变换可能预示会有更多的对冲行为。这将在货币出现不利变动时，给予出口商更好的保护。
诚然，对冲可以在一段时间带来效益，但是欧元上涨的空间或许已经不大了。
ECB对欧元的强势愈发坐立不安，欧元上涨会压低进口商品价格，带来ECB不希望看到的通胀率下滑的结果。欧元进一步上涨或引发ECB再次放宽货币政策--且放宽的方式会给予欧元最大的打击。另外随着时间的推移，美国利率上扬的前景可能给予美元更多支撑。
受到欧元上涨冲击的出口商现在或许会迫切希望买入更全面的保护。他们可能得想办法抵挡住这样的诱惑。(完)
(译文审校 王冠中)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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