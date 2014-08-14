《热点透视》看空欧元观点太过一致 反而可能生变数

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Swaha Pattanaik；编译 王丽鑫
路透伦敦8月13日 - 看跌欧元的理由数不胜数。欧元区经济活动似在放缓，通胀率下降，而欧洲央行也不怎么避讳压低汇率。债券收益率也已经低到没有吸引力。未来几周唯一可能支撑欧元的，反而是无处不在的悲观情绪。
商品期货交易委员会(CFTC)的一周投机客外汇持仓报告显示出负面看法。当欧元汇率下跌时，净空仓赚钱。而5月中旬以来，欧元净空仓稳步上升，现在升至2012年以来的最高水平，当时正是欧债危机肆虐的时期。
浏览路透有关欧元持仓图表，请点击：link.reuters.com/pys48s
资产经理也不看好欧元。美银美林8月调查中，净40%的受访人士称他们预计欧元是最可能贬值的货币，这是两年以来对欧元最负面的看法。
未来走势看跌。欧元贸易加权指数自3月以来已下跌3%，欧元兑美元自5月以来下跌近5%，至1.3350美元。不过走势可能会很快变幻不定，原因有三。
首先，没有加入到抛售欧元大军的投资者所剩不多。其次，若欧元跌势放缓，交易商可能倾向于获利了结。第三，欧元若上涨，交易商迅速平掉赔钱的空仓，可能放大欧元涨势。
什么因素会掀起买进风呢？随着投资者的悲观看法越来越笃定，即便欧元区经济方面少量的正面消息都可能动摇市场。若出现削弱美元的意外因素，比方说美国经济数据疲软，也可能产生同样的影响。未来几个月欧元肯定可能继续下跌。不过普遍看法太一致，走势反而很难一马平川。(完)
译文审校 王洋
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。