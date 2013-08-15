《热点透视》欧元区经济还没有真正复苏呢

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 洪曦

路透伦敦8月14日 - 欧元区在技术层面上摆脱衰退，只是一个开始。第二季度国内生产总值(GDP)成长0.3%，毫无疑问，意味着方向正确。不过欧元区生产仍然基本处于停滞；基本不具备能让经济实现更强劲增长的条件。

乐观情绪升高是顺理成章的。欧元区GDP表现比35位分析师参与的路透调查均值高出0.1个百分点。虽然这一结果可以很容易被修正，但GDP计算依据的是分析师不易获得的最新数据。最近一两个月的数据一直在走强，可能是造成分析师态度显得过于谨慎的最大原因。

整体上讲，成员国经济数据并非对欧元区的整体表现没有裨益。西班牙和意大利的产出仍在萎缩--但是程度要远好于前几个季度。德国经济成长率在0.7%，仍是带动地区增长的发动机；法国虽然着面临成为下一个危机国家的风险，但也录得0.5%的增长率。

这些变化也许只像是静水微澜而已。欧元区国内生产总值仍然裹足不前--与危机前的高位相比，眼下GDP要低了2.6%，又比危机后的低点高出2.9%。依照第二季的经济增长速度，未来两年都将无法企及前次的GDP高点。

欧元区经济加速的一个合理因素是，在多数负债过高的二线国家中，财政节支措施正在按部就班地进行，而薪资已经降至可持续水平。稳定是可以实现的，相当强劲的经济成长也是可能的。葡萄牙公布季度GDP增长1.1%，尽管一些特殊因素可能扭曲了这项数字。

如果欧元区二线国家经济开始强势成长，核心经济体的动能亦增大，那么欧元区或许终将步入真正意义上的复苏。这是一个不那么确定的愿景。不过欧元区第二季经济数据给这个愿景增添了一些可能性。(完)

(译文审校 艾茂林)

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