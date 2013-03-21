中国网购将推高零售对经济的贡献--研究

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京3月21日 - 根据麦肯锡全球研究院(McKinsey Global Institute)周四公布的研究报告显示，到2020年，中国网购会将零售对经济的贡献推高至2,600亿美元，加快经济增长模式再平衡的步伐。
麦肯锡全球研究院针对中国266座城市进行的零售支出数据调查显示，在中国欠发达城市地区，网购占新增消费者支出的60%之多，在一线城市该比例也达到40%。
中国的网购支出已经匹敌美国每年1,200亿美元的规模，按目前的增长速度，到2020年可达到6,500亿美元，相当于零售活动新增大约2,600亿美元。
“没有网购，这些支出都不会存在，”该机构主管及报告作者之一的Richard Dobbs表示。
根据政府官方数据，2012年中国零售销售总额为20.7万亿(兆)元人民币(3.3万亿美元)，而根据世界银行数据，中国居民支出相当于GDP的34%。
中国最大电子商务企业阿里巴巴主席马云周三在瑞士信贷亚洲投资会议上称，他预期未来五年中国30%的零售销售将为网购。(完)
(编译 石冠兰 审校 白云)
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