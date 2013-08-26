《热点透视》德国一枝独秀，可惜不是整个欧元区的春天

标题新闻：本周美国活跃钻机增10座至662座，连升第11周，本季增幅为2011年第二季来最大－贝克休斯
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撰写 Viktoria Dendrinou 编译 石冠兰
路透伦敦8月23日 - 欧元区有所好转，但成员国之间复苏程度不均衡，引发忧虑。德国仍遥遥领先。这一失衡复苏状态恐将导致更多麻烦出现。
根据Markit的欧元区8月综合采购经理人调查，欧元区8月企业活动意外触及26个月高点。这将带来欧元区复苏将最终获得动能的希望。
这看来不再只是一种愿景。欧元区第二季国内生产总值(GDP)增长0.3%，不仅超过预期而且实现2011年以来首次成长。但正如最新PMI数据所示，欧洲最大经济体德国的表现出类拔萃。德国成长率为0.7%，仅次于葡萄牙的1.1%，而后者貌似出现了统计偏差。
繁荣发展的德国经济在去年占欧元区整体GDP的28%，但要说另外三分之二的欧元区成员国已步入复苏为时尚早。荷兰当季GDP出现萎缩，今年的展望也暗淡。希腊和塞浦路斯的日子更加难过。实际上，除德国外的欧元区仅仅增长0.1%，若不是法国意外发力，那么都不会实现增长。
尽管近期多数经济指标都在向好，或不那么悲观，但仍然严重失衡。希腊失业率接近30%高位，德国失业率为5%。希腊人虽然看到欧元区复苏的数据，但当地很少有人能够感同身受。同样西班牙和葡萄牙的企业也是如此，他们很难取得信贷且面临极高的借款成本。
当然，对于欧元区而言，德国强大总比疲弱要好。德国将从邻国进口更多商品，其成长可撑托起对欧元区的信心。但持续的经济成长失衡会导致其他问题。随着强弱以及借贷双方的分化加深，民怨以及改革疲劳将恶化。如果整个区域表现强劲，则可以消除后进成员国的改革压力。
德国放慢成长脚步或许会让整体复苏更为均衡，但若是德国以外国家能够迎头赶上，那就更好了。
(完) (译文审校 张明钧)
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